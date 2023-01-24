الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).

وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيان، اليوم، إن تصريحات نتنياهو بشأن هذا الأمر تعتبر تحريضا رسميا لأذرع الاحتلال ذات العلاقة بتصعيد حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في تلك المناطق، ورخصة من حكومة الاحتلال بمواصلة مطاردة وملاحقة هذا الوجود وبما يشمل قطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه وغيرها حتى تلك المنشآت الممولة من الاتحاد الاوروبي.

الخارجية: الاحتلال يحاول إلغاء الوجود الفلسطينى فى القدس

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن محاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) عبر إجراءات وتدابير الاحتلال لا تقتصر على عمليات الهدم، بل تشمل عمليات تطهير عرقي كما في مسافر يطا والاغوار والخان الاحمر والقدس.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تكتفي بتلك الجرائم بل تفرض سيطرتها على كامل المناطق المصنفة (ج) ومصادرتها واطلاق يد الجمعيات الاستيطانية لنهبها وسرقتها وتخصيصها كعمق استراتيجي لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية وبناء المزيد منها.

وتابعت: "في أبشع جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة التي لا تسمح لدولة الاحتلال بالقيام بأية إجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها الاجحاف بقضايا الحل النهائي التفاوضية".

وأكدت الخارجية أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات الهدم تقع في صلب الإجراءات أحادية الجانب، وتعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع في ساحة الصراع وتهدد بتفجيرها بأية لحظة.

ووجهت الخارجية الفلسطينية رسالة للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية، مطالبة إياهم لممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية بما في ذلك محاولة حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.