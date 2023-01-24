الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسد «يعقر» طفلًا فى الشرقية

اسد
اسد

استقبل مستشفى أبوكبير المركزي في الشرقية طفلا "عقره أسد"، ويجري إجراء الإسعافات الأولية له وتلقيه العلاج اللازم.

واستقبل المستشفى الطفل "رحيم. ا. ال"، مقيم بمساكن العباسة بمركز فاقوس بالشرقية، مصاب بجرح قطعي وجروح بالجسم، وحسب روايات الأهالي عقره أسد أثناء تواجده باستراحة غانم على طريق السيد عبده نصر، وتم نقله لمستشفى أبوكبير لإسعافه.

وفي سياق متصل، أصيب طفل رضيع منذ قليل، إثر سقوطه من الطابق الثاني، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإسعافه.

تلقي سابقا اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بإصابة الطفل “عبدالرحمن. و. ح”، يبلغ من العمر عامين، إثر سقوطه من علو من الطابق الثانى، من منزله بمنطقة المجازر، بقرية السعديين، دائرة ومركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتم نقله لمستشفى السعديين المركزى، بواسطة الأهل وتبين إصابته بحالة اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويله لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

عقر أسد اصابة طفل متسشفى أبو كبير جرح قطعي جروح بالجسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

أسد «يعقر» طفلًا فى الشرقية

11 توصية من «القوى العاملة» للمصريين الراغبين فى العمل بالأردن

«القباج» تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشئون العرب بالدوحة

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في 2022

4.124 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية فى 2022

رفع 127 طن مخلفات وإزالة 3 حالات تعدي بأحياء وقرى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو بشأن البناء في المناطق «ج»

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات