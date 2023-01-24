أسد «يعقر» طفلًا فى الشرقية

استقبل مستشفى أبوكبير المركزي في الشرقية طفلا "عقره أسد"، ويجري إجراء الإسعافات الأولية له وتلقيه العلاج اللازم.

واستقبل المستشفى الطفل "رحيم. ا. ال"، مقيم بمساكن العباسة بمركز فاقوس بالشرقية، مصاب بجرح قطعي وجروح بالجسم، وحسب روايات الأهالي عقره أسد أثناء تواجده باستراحة غانم على طريق السيد عبده نصر، وتم نقله لمستشفى أبوكبير لإسعافه.

وفي سياق متصل، أصيب طفل رضيع منذ قليل، إثر سقوطه من الطابق الثاني، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإسعافه.

تلقي سابقا اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بإصابة الطفل “عبدالرحمن. و. ح”، يبلغ من العمر عامين، إثر سقوطه من علو من الطابق الثانى، من منزله بمنطقة المجازر، بقرية السعديين، دائرة ومركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتم نقله لمستشفى السعديين المركزى، بواسطة الأهل وتبين إصابته بحالة اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويله لمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.