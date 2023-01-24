الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في 2022

صادرات
صادرات

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن قائمة بأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في عام 2022.

واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 370 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 22%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 277 مليون دولار ونسبة نمو 24%، ثم ليبيا بقيمة 218 مليون دولار ونسبة نمو 8%، وفلسطين بقيمة 207 ملايين دولار ونسبة زيادة 37%، والسودان بقيمة 182 مليون دولار ونسبة تراجع 19%.

وجاءت الأردن بصادرات بقيمة 173 مليون دولار محققة تراجع 8%، اليمن بقيمة 153 مليون دولار ونسبة نمو 11%، هولندا بقيمة 143 مليون دولار ونسبة نمو 67%، ألمانيا بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 5%، وفى المركز العاشر الصين بقيمة 112 مليون دولار ونسبة تراجع 13% بالمقارنة بصادرات عام 2021.

2 مليون دولار التصديري التصديري للصناعات التصدير الصين

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