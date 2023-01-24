كيف ساهمت التكنولوجيا فى تغيير مفاهيم السيارات الكهربائية لعام 2023؟

قال موقع Autovista24 الدولي، المعني بصناعة السيارات، إن جمعية تكنولوجيا المستهلك، أكدت أن معرض CES 2023 قد استضاف أكثر من 3200 عارض ، مع إقبال مذهل من قبل حوالي 115000 مشارك، وشهد هؤلاء المتحمسون للتكنولوجيا الكشف عن سلع استهلاكية جديدة، مثل أجهزة التلفزيون، والثلاجات، والكلاب الآلية.

قال جاري شابيرو ، الرئيس والمدير التنفيذي، جذبت التطورات المتعلقة بالسيارات الكثير من الاهتمام في معرض هذا العام، وشملت هذه مفاهيم السيارات الكهربائية (EV)، وأنظمة المعلومات والترفيه والتكنولوجيا المستقلة.

وتم تخصيص بعض أكبر الكلمات الرئيسية من CES 2023 لمفاهيم السيارات الكهربائية، حيث طرحت BMW سيارة i Vision Dee ، الرفيق العاطفي المتغير بالألوان، وأوضحت شركة صناعة السيارات رؤيتها للمستقبل من خلال استبدال الشاشات بمساعد صوت ذكي وشاشة عرض أمامية متقدمة.

"مع BMW i Vision Dee ، نعرض ما هو ممكن عند دمج الأجهزة والبرامج، وبهذه الطريقة نحن قادرون على استغلال الإمكانات الكاملة للرقمنة لتحويل السيارة إلى رفيق ذكي.

كما كشف الموقع النقاب عن مفهوم بداية بيجو، باستخدام منصة STLA الكبيرة ، يمكن للسيارة النموذجية المغطاة بالزجاج السفر لمسافة 800 كيلومتر بشحنة واحدة، كما جلبت شركة السيارات العملاقة مفهوم السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV) من رام 1500 Revolution إلى CES 2023.

وقال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis: "سترى كيف نجلب الدفع الكهربائي وخالي من الانبعاثات، وكيف يجعل برنامجنا التنقل أسهل وأكثر أمانًا، وكيف تتجذر الاستدامة في جميع قراراتنا".

وكشفت شركة Sony Honda Mobility (SHM) عن علامتها التجارية الجديدة Afeela، إلى جانب سيارة اختبارية، وأشارت التقارير إلى أنه بسبب الطبيعة المعرفة بالبرمجيات للسيارة، يمكن أن تمتد عقود تأجيرها إلى عشر سنوات.

ولم تعرض مرسيدس- بنز سيارة جديدة في معرض CES 2023، ولكنها قدمت بدلًا من ذلك عرضًا جديدًا للبنية التحتية، حيث تريد الشركة المصنعة إنشاء 10000 شاحن عالي الطاقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والصين.

ويستحق عملاؤنا تجربة شحن مقنعة تجعل امتلاك السيارة الكهربائية والسفر لمسافات طويلة أمرًا سهلًا، حيث قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيدس بنز، لن نتبنى نهج الانتظار والترقب، هذا هو سبب اطلاقنا لشبكة شحن عالمية متطورة، ولقد تم تصميمها لتصبح أداة تمييز أخرى لملكية مرسيدس- بنز لعملائنا وأصلًا مع إمكانية خلق القيمة لشركتنا.