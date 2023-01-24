الزمالك يسعى للعودة للانتصارات والتخلص من «نحس» يناير أمام المحلة

يسعى الزمالك لاستعاد نغمة الانتصارات وكسر حاجز النحس الذي يلازمه منذ بداية العام الجديد عندما يحل ضيفا على فريق غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع الخامس عشر للدوري الممتاز.

وتراجع الزمالك للمركز الخامس برصيد 26 نقطة من سبعة انتصارات وخمسة تعادلات وهزيمتين وسجل 22 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وخاض خمس مباريات في يناير الجاري لم يحقق خلالها أى فوز وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري وخسر أمام أسوان والأهلي في الدوري كما خسر أمام بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي ولم يسجل في المباريات الخمس سوى ثلاثة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف.

السؤال الذي يشغل جماهير الزمالك هو هل يستوعب البرتغالي جوسفالد فيريرا المدير الفني للفريق الدرس بعد قرار مجلس الإدارة بتجديد الثق ففيه حتى نهاية الدور الأول ويتراجع عن الدفع بلاعبين رغم اهتزاز مستواهم أو إشراك لاعبين في غير مراكزهم والإجابة ستكون من خلال اختياره لتشكيل مباراة اليوم خاصة بعد انضمام شيكابالا وحمزة المثلوثي لقائمة الغيابات.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة

البرتغالي جوسفالد فيريرا المديير الفني للزمالك اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم وعمر جابر ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور وسيد عبد الله "نيمار"و سيف جعفر وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسامسون أكينولا وسيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه .

وشهدت القائمة غياب شيكابالا الذى تعرض لوعكة صحية وحمزة المثلوثى للإصابة ومحمود حمدي الونش وإبراهيم نداى لخضوعهما لفترة تأهيل بسبب الإصابة وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وحسام أشرف ويوسف حسن لأسباب فنية.

في المقابل يحتل غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال المركز السابع برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وجمع 4 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على انبي والتعادل مع المصري والهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو شعبان وأحمد ميهوب ومحمد جابر والسيد الشبراوى ومعاذ الحناوى ومحمد نبيه وأحمد رضا ومصطفى العش ومحمد سيد بازوكا ومحمود علاء وهانى عادل وحميد ماو وأحمد النادرى وخالد الإخميمى وكريم مصطفى ومصطفى أسامة وأحمد الشيخ وإبراهيم كونيه وعبد الرحمن عاطف وجابريل أوروك وحازم مرسى وعبده يحيى .

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده سامي هلهل ويوسف البساطي ومعهم محمد العتباني حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو و شهاب راشد مساعد حكم فيديو.