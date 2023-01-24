الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«توفير شقق سكنية».. كلمة السر فى القبض على مستريحين المقطم

حبس
حبس

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة أن المتهمين بالنصب على المواطنين بالمقطم قاموا بالنصب على المجني عليهم بزعم توفير شقق سكنية لهم. 

 

اعترافات المتهمين 

وقال مصدر أمني، أن أحد المتهمين اعترف أمام رجال المباحث، قائلا: "بنمضي على وصولات أمانة على بياض ضمان للفلوس اللي خدناها منهم»، بينما أضاف متهم آخر أن أحدهم كان يقوم بإيهام الناس بقدرتهم على إيجاد شقق سكنية لهم ويأخذ منهم المبالغ المالية لتوصيلها لباقي المتهمين.
 

تلقي البلاغ 


كانت البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم  برئاسة المقدم مصطفى نبيل، من بعض المواطنين بتضررهم من 4 أشخاص لقيامهم بالنصب عليهم.


بالفحص والتحريات تبين قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إيجاد شقق سكنية لهم وقدموا 7 إيصالات أمانة على بياض مُذيلة بتوقيع اثنين من المشكو في حقهم ضماناً للمبالغ المسلمة لهم لحين استلام الوحدات؛ إلا أنهم تهربوا من تنفيذ الاتفاق أو رد المبالغ المالية المسلمة لهم.
 

إعداد الأكمنة 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع آخر، وبمواجهته أقر بأن دوره هو إيهام المواطنين بقدرة المتهمين على تخصيص وحدات سكنية لهم لمعرفتهم ببعض المسؤولين مقابل تحصله على مبلغ مالي وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة النصب على المواطنين
 

زنص قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات، ونصت المادة 366 على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

24 ساعة اعترافات البداية الإستيلاء على مبالغ اعترافات المتهمين

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