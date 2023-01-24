بالأماكن والأسعار.. «الزراعة» تطرح سلع مخفضة فى 273 منفذ ثابت و متحرك

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مقرات مديريات الزراعة و الإصلاح الزراعي و الطب البيطري في المحافظات، حيث بلغت 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك.

وتطرح الوزارة لحوم بلدى سعر الكيلو 150 جنيهًا والضأن 145 جنيهًا، والأرز البلدى 13 جنيهًا رفيع الحبة، و15 جنيهًا عريض الحبة، والعدس 17 جنيهًا للنصف كيلو، وطبق البيض الأحمر بسعر 81.75 جنيه، و77.75 للأبيض.

ويتم عرض منتجات الوزارة من خضار ولحوم وسلع أساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك زيت الزيتون بانواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم.

ومنافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقي والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة، وكذلك في بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين.

وتوجد منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلًا عن كميات كبيرة أيضًا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.