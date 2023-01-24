ابنة الفنان وضابط الشرطة الراحل صلاح ذوالفقار: هذه المرة الأولى الىي يكرم فيها والدى كبطل

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، ابنة الفنان وضابط الشرطة الراحل صلاح ذو الفقار، إنها لم تكن تتوقع قبل هذا العام أن يتم تكريم والدها كبطل، معقبة: "الوقت فات من زمان، وكنت فاكرة إن لو هيبقى فيه تكريم كان هيحصل من مدة".

وأضافت الدكتورة منى ذو الفقار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: “كانت مفاجأة سعيدة جدا، وكنت فخورة جدًا أن تقرر وزارة الداخلية هذا العام أن توثق قصص البطولات، وتكرم كل الأبطال في كل المراحل، لأنها قصص جميلة، وتقدم نماذج لأبطال حقيقيون ضحوا بحياتهم وكانوا مثالاً للوطنية والتضحية والوفاء”.

وأكدت أن تكريم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لهؤلاء الأبطال يعطي أبلغ مثل وتشجيع لكل الأبطال من الأجيال الأخرى أن تصمم بأن تكون هي الأخرى صاحبة بطولات.

وتابعت: "كنت سعيدة جدًا جدًا ومتأثرة جدًا جدًا، ولم أكن أعرف شيئًا عن هذه البطولات، لأن والدي لم يكن يحكي عنها، والذي حكي لي هو اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، عندما جاء ليعزينا، وهو كان دفعة الطلبة الذي كان والدي أستاذاً لهم في كلية الشرطة عام 1956".



