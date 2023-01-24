عاطف الشيتانى يكشف جهود الرئيس السيسى واهتمامه بالقضية السكانية

أوضح الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، جهود الرئيس السيسي واهتمامه بالقضية السكانية، قائلاً:"إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يضيع فرصة في أي مؤتمر، ليشير إلى القضية السكانية".

وأضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن الدولة النصرية تمتلك خطة طموحة، لافتا إلى أن مؤشرات التنمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقضية السكانية، لافتاً إلى أن مصر عانت لفترات طويلة من الزيادة السكانية.

وأوضح المقرر السابق للمجلس القومي للسكان أن هناك تحسنا طفيفا موجودا، مشددًا على ضرورة إدراك الناس بقضية الزيادة السكانية، بمعنى أنه يجب معرفة أن أعداد المواليد تفوق أعداد الوفيات، لافتاً إلى أن مصر تريد الوصول إلى حالة الاستقرار التي يكون بها عدد المواليد يساوي عدد الوفيات.

وأشار المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إلى أن الصين التي كان يضرب بها المثل في الزيادة السكانية الرهيبة، وصلت إلى حالة استقرار هذا العام، لكن بعد أربعين عام من سياسة الطفل الواحد.

وأكد أنه طبقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك تناقص في المواليد السنوية، لافتاً إلى أننا في حاجة إلى الوصول إلى النتائج بأسرع ما يمكن حتى تؤتي التنمية ثمارها مع البشر.