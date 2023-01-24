الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

رئيس الوزراء العراقى يؤكد الالتزام بدعم القضاء والعمل من أجل استقلاله

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الالتزام بدعم القضاء، والعمل من أجل استقلاله وبسط هيبته، منوها بأن القضاء العادل هو الضامن الأول لحفظ الديمقراطية وصيانة مبادئ الدولة.

وقال السوداني - في تغريدة بمناسبة يوم القضاء العراقي وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - " نلتزم بدعم القضاء والعمل من أجل استقلاله وبسط هيبته، مشيرا إلى أنها مناسبة لتأكيد قناعتنا الراسخة بأن القضاء العادل هو الضامن الأول لحفظ الديمقراطية وصيانة مبادئ الدولة".

من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، أن القضاء المستقل يعد أهم مؤشر على الدولة الرشيدة التي ينعم مواطنوها بالعدالة والاستقرار والرفاه، لأنه الضامن للحقوق والحريات.

وأكد زيدان، في كلمة خلال احتفال بمناسبة يوم القضاء العراقي، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، الالتزام بالمبادئ الدولية التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مضيفا" نؤمن بأن الناس جميعا سواء أمام القضاء، نعمل جاهدين على تطبيق شعار القضاء في خدمة المواطن، من خلال جعل المحاكم قريبة من سكن المواطنين واستخدام الوسائل الحديثة لتسهيل إنجاز معاملاتهم".

وأشار إلى أن دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني مهم في نشر الوعي القانوني بين عموم المواطنين، لأنه يحصّن المجتمع من التجاوز على الدستور والقانون ويعزز إدراك المواطن بأهمية القضاء.

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