الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال اليد.. النرويج تحسم صدارة المجموعة الثالثة.. وتحديد طريق مصر

منتخب النرويج لكرة
منتخب النرويج لكرة اليد

أسدل الستار أخيرا عن مرحلتي المجموعات بدوريها التمهيدي والرئيسي في بطولة العالم الثامنة والعشرين لكرة اليد والمقامة في دولتي بولاندا والسويد.  

وحقق منتخب النرويج فوزا مثيرا على حساب ألمانيا بنتيجة 28/26 في مبارا حسم قمة المجموعة الثالثة من الدور الرئيسي. انتهى الشوط الأول 18/16 للنرويج قبل أن يستمر نفس الفارق حتى النهاية. 

وأصبح رصيد النرويج 10 نقاط لتخطف الصدارة رسمياً فيم احتلت ألمانيا المركز الثاني ب8 نقاط.  وتحددت بشكل رسمي جميع مواجهات دور الثمانية في البطولة وطريق جميع الفرق حتى النهائي.  

وتجمع أولى المواجهات بين منتخبي فرنسا وألمانيا في قمة كلاسيكية في كرة اليد الأوربية.  

أما ثاني اللقاءات فسوف يجمع بين إسبانيا وصيفة المجموعة الأولى أمام منتخب النرويج متصدر المجموعة الثالثة.  

ويجمع ثالث اللقاءات بين السويد صاحبة  الأرض ومتصدرة المجموعة الثانية مع منتخب مصر وصيف المجموعة الرابعة.  

وستلعب الدنمارك متصدرة المجموعة الرابعة مباراة سهلة نسبيا أمام المجر وصيفة المجموعة الثانية في آخر لقاءات ربع النهائي.  

ومن المقرر أن تلعب مصر أمام الفائز من مواجهة فرنسا وألمانيا في نصف النهائي حال فوزها على السويد, بينما تخوض مباراة ترتيبية على المراكز من الخامث للثامن أمام الخاسر من المواجهة ذاتها حال الخسارة أمام السويد.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ربع النهائي يوم الأربعاء المُقبل. 

وستلعب مصر مع السويد صاحبة الأرض في التاسعة والنصف مساءا   وتُنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس بتعليق خالد خيري.

كانت مصر قد حققت انتصارات على كل من كرواتيا والمغرب وأمريكا ثم بلجيكا والبحرين في الدورين التمهيدي والرئيسي قبل أن تخسر مباراتها الأخيرة أمام الدنمارك.  

وربما يتم تعديل الموعد لاحقا حسب رغبة السويد البلد المضيف كي يتسن لأكبر عدد ممكن من جماهيره حضور المواجهة.  

 

بطولة العالم الثامنة والعشرين لكرة اليد النرويج المانيا الدنمارك مصر

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