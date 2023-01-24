فى ليلة تاريخية لـ«مبابى».. باريس سان جيرمان لثمن نهائى كأس فرنسا

تأهل فريق باريس سان جيرمان لثمن نهائي بطولة كأس فرنسا لكرة القدم موسم 2022-2023، وذلك بانتصاره العريض على باييه دي كاسيل بسبعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور الـ32.

كيليان مبابي فرض نفسه رجلًا للمباراة أمام باييه دي كاسيل الذي ينشط في دوري الدرجة السادسة الفرنسية، بتسجيله 5 أهداف «ميجا هاتريك»، وسجل مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الشوط الأول، ثم أحرز هدفين في الشوط الثاني.

وافتتح مبابي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 29، وبعدها بأربع دقائق أضاف البرازيلي نيمار الهدف الثاني، ثم عاد كيليان مبابي ليسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 34 و40.

وفي الشوط الثاني تكفل مبابي بتسجيل الهدفين الخامس والسابع لسان جيرمان في الدقيقتين 56 و79، وأحرز كارلوس سولر الهدف السادس في الدقيقة 64.

وشهدت القائمة التي ضمت 21 لاعبًا، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، دون الكشف عن أسباب استبعاده، إلا أن وسائل إعلام فرنسية أكدت أن غياب نجم منتخب «راقصي التانجو»، جاء بقرار من جالتيه من أجل منحه المزيد من الراحة.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

"كيلور نافاس، أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، كيليان مبابي، فابيان رويز، نيمار جونيور، خوان بيرنات، دانيلو بيريرا، سيرجيو ريكو، فيتينها، ريناتو سانشيز، نونو مينديز، كارلوس سولير، تيموثي بيمبيلي، الشدايل بيتشيابو، وارن زائير إيمري، إسماعيل الغربي، إلياس حسني، هوجو ايكتيكي، ألكسندر لوتيلييه".

وكان باريس سان جيرمان، قد كشف في وقت سابق، عن الحالة الصحية للثلاثي بريسنل كيمبيمبي، وماركو فيراتي، ونوردي موكيلي.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي: "يواصل بريسنل كيمبيمبي، العمل بشكل فردي على أرض الملعب، بينما يستأنف الإيطالي ماركو فيراتي التدريبات الجماعية مع الفريق في الأسبوع المقبل".

وأضاف النادي في بيانه: "نوردي موكيلي مستمر في تأدية برنامج التعافي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتعافي من إصابة في أوتار الركبة اليمنى".