الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جمال الكشكى يكشف دور المشروعات القومية فى التنمية الشاملة المستدامة

جمال الكشكى
جمال الكشكى

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في الاحتفال بعيد الشرطة اليوم، كانت كاشفة، حيث اتسمت بالإنسانية الشديدة وكشف الحقيقة.

وأضاف الكشكي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتسم بالمصارحة والتوضيح القائم على دوافع علمية، واقتصادية لما تم وما يتم الآن في بناء الدولة المصرية، وفقا لدراسات هدفها مصلحة الدولة.

وأوضح أن المشروعات القومية تساهم في تحقيق الاستقرار للدولة المصرية وبناءها، لافتاُ إلى أن الدولة بمفهومها أرض وشعب وسيادة تقوم على البناء وشق الطرق والبنية التحتية، حيث أن الدولة المصرية على مدار 30 إلى 50 سنة عاشت فترات هشة في بنيتها التحتية، وبالتالي فإن البنية التحتية ليست للتباهي فقط وإنما بالأساس هي تأسيس دولة كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى المهمة عام 2014م، وهو يمتلك فلسفة واضحة وقاطعة تقوم على أسس علمية في بناء الدولة.

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