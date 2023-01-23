وسط إقبال كبير.. انطلاق فعاليات اليوم الثانى للاحتفال بمولد شيخ «الطريقة الجعفرية»

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني لإحياء ذكرى مولد الشيخ صالح الجعفرى، بديوان عام الطريقة الجعفرية الأحمدية.

وقال الشيخ محمد صالح الجعفرى، لـ"الدستور" إن الطريقة الجعفرية منتشرة فى أغلب دول العالم، ويأتى المريدون كل عام؛ للمشاركة في مولد الشيخ صالح الجعفرى، إمام الجامع الأزهر الأسبق.

وأطلقت الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية، أمس الأحد، فعاليات الاحتفال بمولد مؤسسها القطب الصوفى الشيخ صالح الجعفرى، إمام الجامع الأزهر الأسبق، ونجله الشيخ عبدالغنى صالح الجعفرى.

وشارك في فعاليات الاحتفال عدد كبير من قيادات الطرق الصوفية، في مقدمتهم الشيخ محمد صالح عبدالغنى صالح الجعفرى، ونائب الطريقة الشيخ حسين صالح عبدالغنى صالح الجعفرى، ونجل شيخ الطريقة ورئيس لجنة شباب الطريقة صالح محمد صالح عبدالغنى الجعفرى، والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، والدكتور سيد مندور نائب الطريقة السمانية الخلوتية، وعدد آخر من الشيوخ والعلماء والمقدمين.