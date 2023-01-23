الرئيس التنفيذى لبنك الطعام: المصريون فى وقت الأزمات لا يقللون التبرعات

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام، إن مصر بلد فريد جدا، لأننا بـ"نلحق" بعض فى الأزمات، والمصريون فى وقت الأزمات لا يقللون التبرعات، واحنا متمرنين على اللى بيحصل ده من خلال أزمات أسوأ من هذه، وهذه ليست المرة الأولى التى تحدث اضطرابات فى الأسعار واحنا بقالنا حوالى 17 سنة وأنا اشتغلت نصف حياتى فى القطاع الخاص وهو اللى بيزق الاقتصاد كله.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: نحن كمجتمع مدنى ليس هدفنا الربحية نحن نقدم رسالة وهذا هو الفارق بيننا وبين القطاع الخاص ونحن غيرنا الطريقة التى نعمل بها، والقطاع الخاص المصرى هو قطاع فريد والقطاع الخاص المصرى كل ما ينضغط الخير جواه بيزيد، أن بنك الطعام يتدخل فى التقزم الناتج عن سوء التغذية، مشيرا إلى أن 13% من الأطفال دون الخامسة لديهم تقزم بسبب سوء التغذية.

وأكد سرحان أن حل التقزم بسبب سوء التغذية بسيط جدًا، وهو التوعية، وأن بنك الطعام لا يعمل فى أى مشروع إلا بعد تجربته على عينة صغيرة، مشيرًا إلى بنك الطعام يعمل على منح السيدات السلع والمنتجات التى لا تصرف على بطاقات التموين.

وتابع الرئيس التنفيذى لبنك الطعام: وفى المرحلة الثالثة بندخل على المدارس ونتدخل فى الهزال لأن الطفل لو مش بياكل كويس ولو مفيش جلوكوز بيوصل مخه بكميات معينة مش هيستفيد من التعليم ومش هيفهم اللى بيتم تدريسه وبنعمل مطابخ مركزية وأمهات الأطفال هى اللى بتطبخ بنأكل 35 ألف طفل كل يوم فى المدارس، ونعطى للطفل كل يوم وجبة مدرسية متكاملة وبقالنا 10 سنين بنطبق النموذج ده وفخورين بيه جدا.

واختتم: أقول للمصريين تفاءلوا، مهما شوفتوا حواليكم هيعدي.