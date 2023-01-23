الثلاثاء 24 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن أنه خلال مناورة «Juniper Oak 23» التي بدأت اليوم، سيتمرن سلاحا الجو الإسرائيلي والأمريكي على عدة سيناريوهات مختلفة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن التمرين يأتي بمشاركة العديد من الطائرات الحربية، وطائرات النقل، والطائرات المسيرة، وطائرات الاستطلاع والقاذفات الأمريكية الثقيلة.

وتابع: "ستلقي القنابل الحية عل مساحات في مناطق الجنوب، وستقوم القوات البرية بتدريب مشترك يشمل إطلاق عشرات القذائف الصاروخية، منها قذائف صاروخية طويلة المدى من منظومة HIMARS الأمريكية ومن منصات إسرائيلية".

الجيش الإسرائيلي سلاح الجو قنابل طائرات القوات البرية

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