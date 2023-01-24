الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسامة السعيد: الشرطة المصرية مؤسسة وطنية حققت العديد من الإنجازات والتضحيات

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

وجه الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، التحية لتضحيات الشرطة المصرية الباسلة التي كانت على مدى التاريخ عماد لتحقيق الأمن في مصر، وحماية مقدرات هذا الوطن، إلى جانب تضحيات رجال القوات المسلحة. 

وأضاف الدكتور أسامه السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الأمن والاستقرار هما أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليهم الأوطان، لافتًا إلى أن الشعب المصري لمس في عام 2011 كيف كان دور الأمن دورًا مهمًا للغاية، وعندما تعرض هذا الأمن للابتزاز والاضطراب، دفعنا ثمنًا فادحًا ولا زلنا حتى الآن ندفع ثمنًا لهذه الأيام الصعبة، نتيجة انعدام الأمن واضطرابه. 

وأكد أن الشرطة المصرية كانت ولا تزال جهاز وطني ومؤسسة وطنية تحقق العديد من الإنجازات وتقدم الكثير من التضحيات، سواء على مستوى الأمن الجنائي المتعلق بتعقب الجريمة، والتصدي لمحاولات الجريمة أو على مستوى توفير المعلومات فيما يتعلق بالتصدي للجماعات والتنظيمات الإرهابية وكل أشكال الجريمة المنظمة التي تستهدف مقدرات وأمن وأمان والمواطن.

 وأشار إلى أن الشرطة المصرية استطاعت أن تتطور مع الزمن من خلال ممارستها لأدوار مختلفة على مدى السنوات الماضية.

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