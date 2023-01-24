أوكرانيا: كل دبابة لديها القدرة على القتال لابد أن تكون على خط جبهتنا

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف عبر تطبيق تيليجرام اليوم الإثنين: إن كل دبابة لديها القدرة على القتال لابد أن تكون على خط جبهتنا الأمامي اليوم.

وتابع يرماك: بدون انتصار أوكرانيا وعودة إلى حدود عام 1991 وعقاب روسيا، لن يكون هناك تطور مستقر ولا نظام عالمي واضح، مضيفا: هذه جبهة الحضارة ضد الرجعية والوحشية.

مساعدات غربية لأوكرانيا

يأتي هذا فيما حذّرت بولندا الإثنين من أنّها مستعدّة لإرسال دبّابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا حتّى وإن لم تكن برلين قد وافقت "بعد" على ذلك، في وقت يشتدّ فيه الطلب على هذه المدرّعات من جانب كييف للتصدّي للقوات الروسية التي أكّدت من ناحيتها تحقيق مكاسب ميدانية صغيرة.

أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وفقا لما نقلته شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية.

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن حزمة مساعدات عسكرية تمنحها بلاده إلى أوكرانيا بقيمة مليار يورو بحلول الربيع المقبل.

قال الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إن انخفاض سعر النفط الروسي في الأسواق قد انخفض إلى النصف، حيث كان الاتحاد الأوروبي قد حدد نهاية العام الماضي 60 دولارا سقفا لسعر البرميل الواحد من النفط لمنع موسكو من تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح لـبوريل للصحفيين بعد نهاية اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل.

وأوضح بوريل، أن الفارق بين (Urals)، النفط الروسي، وبرنت (Brent)، وهو المعيار الأوروبي للنفط الخام المستخرج في بحر الشمال، “آخذ في الاتساع” بفضل سقف الأسعار الذي تم تحديده قبل بضعة أسابيع.

وأضاف بوريل: “النفط الروسي يباع بـ 40 دولاراً للبرميل، وخام برنت بـ 80 دولاراً. وهذا يعني أن النفط الروسي يباع بخصم 50 في المئة وتشتريه الهند والصين بشكل أساسي. وتخسر ​​روسيا 40 دولاراً للبرميل"