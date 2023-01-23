مصر تخسر أمام بطل العالم وتواجه السويد فى ربع نهائى مونديال اليد

خسر رجال منتخب مصر أمام الدنمارك بطل العالم بنتيجة 25/30 في مباراة قمة المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد.

قدم رجال مصر مباراة قوية وخاصة خلال الشوط الثاني بعد أداء باهت نسبيا في شوط اللقاء الأول.

أُقيمت المباراة في صالة مالمو أرينا التي تتسع لـ15 ألف متفرج وامتلأت عن آخرها بجماهير الدنمارك وسط حضور لبعض الجماهير المصرية التي تمكنت من حضور اللقاء.

ونجحت الدنمارك في خطف صدارة المجموعة بعد وصولها للنقطة التاسعة؛ لتلعب مع المجر في ربع النهائي.

وستلعب مصر مواجهة قوية للغاية أمام السويد صاحبة الأرض، والتي حسمت صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

شهدت المباراة تفوقك كبيرا للاعبي الدنمارك وخاصة خلال شوطها الأول بفضل تألق حارسهم العملاق نيكولاس لاندن.



وصف المباراة:

تقدمت الدنمارك منذ البداية عن طريق يوهان هانسن وجيتسل بعد تصدي لاندن حارس المرمى الدنماركي لتصويبتين متتاليتين.

ورد علي زين بأول أهداف الفراعنة في الدقيقة الثالثة.

وتصدى لاندن أفضل حراس العالم لتصويبتين مصريتين جديدتين لينجح لاعبو الدنمارك في توسيع الفارق لـ4/1.

عاد علي زين وسجل ثاني أهداف الفراعنة وردت الدنمارك بهدف خامس في الدقيقة السادسة.

سدد محسن رمضان تصويبة قوية ضربت القائم في الدقيقة السابعة ليرد الدنمارك بهدف جديد مع الدقيقة السابعة.

سجل محسن رمضان ثالث أهداف مصر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتلقى إبرهيم المصري إيقافاً لمدة دقيقتين لتستغل الدنمارك النقص العددي سريعا وتسجل الهدف السابع.

تصدى لاندن لرمية جزائية أمام محمد سند في الدقيقة التاسعة بعد أن تحصل عليها علي زين.

ورد ميكيل هانسن أفضل لاعب في العالم بالهدف الثامن في الدقيقة العاشرة.

سجلت الدنمارك هدفا جديدا في الدقيقة 11 ودفع باروندو بحميد بدلا من كريم هنداوي.

وتصدى حُميد لأول تصويبة على مرماه في الدقيقة 12 ليرد يحيى الدرع بتسجيل هدف مصر الرابع.

سجل ماتيوس جيتسل هدفاً دنماركيا عاشرا وحصل إبرهيم المصري على رمية جزائية بعد محاولته تسجيل هدف من اختراق سريع لفاعات الدنمارك.

تقدم علي زين لتنفيذ الرمية الجزائية ونجح في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 14.

سجلت الدنمارك هدفا جديدا في الدقيقة 15، وحاول سند الرد السريع إلا أن لاندن واصل التألق وحرمه من تقليص الفارق.

سجل مهاب سعيد هدفا مصريا جديدا ورد ميكيل هانسن سريعا بهدف لصالح الفايكنج.

عاد مهاب وسجل هدفا جديدا إلا أنه حصل على إيقاف لمدة دقيقتين في الدقيقة 19.

احتسب حكام المباراة رمية جزائية للدنمارك، وسجلها لاعب الدنمارك لتصبح النتيجة 7/14 عند الدقيقة 20.

سجل محمد سند هدف مصر الثامن في الدقيقة 21 بعد هجمة مصرية منظمة.

تصدى عبد الرحمن حُميد لتصويبة دنماركية ورد محمد سند بهدف تاسع في الدقيقة 22.

حاول لاعبو الدنمارك الرد بهدف سريع، إلا أن حُميد تألق من جديد وأبعد التصويبة الدنماركية عن مرماه.

تسبب أحمد عادل في طرد لمدة دقيقتين على أحد لاعبي الدنمارك في الدقيقة 25.

واستغل محمد سند النقص العددي وسجل هدفاً مصريا جديداً ليقلص الفارق لـ5 أهداف قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول.

تسبب علي زين في إيقاف جديد لمدة دقيقتين على أحد لاعبي الدنمارك في الدقيقة السابعة والعشرين.

استغل يحيى الدرع النقص العددي سريعا وقلص الفارق لـ4 أهداف، وأصبحت النتيجة 11/15 قبل دقيقتين من نهاية الشوط.

سجلت الدنمارك هدفا جديدا وحصل إبرهيم المصري على إيقاف دقيقتين للمرة الثانية قبل دقيقة على نهاية الشوط.

أحرز يحيى الدرع هدف مصر الثاني عشر وردت الدنمارك سريعا لتعيد الفارق ل5 أهداف.

انتهى الشوط الأول بتقدم الدنمارك 12/17.

الشوط الثاني:

وافتتح ميكيل هانسن أهداف الشوط الثاني سريعا لتصبح النتيجة 12/18.

تغاضى حكم المباراة عن إبعاد ماجنس لاندن لاعب الدنمارك لدقيقتين بعد تدخل قوي على علي زين.

سجل مهاب سعيد أول أهداف مصر في الشوط الثاني في الدقيقة 32.

في الدقيقة الخامسة والثلاثين قام الحكم بإيقاف مهاب لدقيقتين واستغلت الدنمارك النقص مباشرة وسجلوا هدفا جديدا.

ورد يحيى الدرع بهدف مصري في الدقيقة السادسة والثلاثين من هجمة سريعة.

تسبب أحمد عادل في إيقاف جديد على أحد لاعبي الدنمارك في الدقيقة 37.

وعلى الرغم من النقص العددي نجحت الدنمارك في تسجيل هدف جديد لتصبح النتيجة 14/21.

استمر تألق نيكولاس لاندن ليحرم لاعبي مصر من العديد من التصويبات لينجح الفايكنج في توسيع الفارق

وسجل مهاب سعيد هدف مصر الخامس عشر مع انتصاف الشوط الثاني لتصبح النتيجة 22/15 وحصل حسن وليد قداح بعدها مباشرة على إيقاف لدقيقتين

وعاد المتألق مهاب سعيد ليسجل هدفا مصريا جديدا؛ لتصبح النتيجة 22/16 على الرغم من النقص العددي في الدقيقة 48.

سجل سيف الدرع ومهاب هدفين جديدين لتصبح النتيجة 24/18 قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وسعت الدنمارك الفارق بهدفين متتاليين ورد سند بهدف مصري لتصبح النتيجة 19/26 عند الدقيقة 53 من أحداث اللقاء.

سجل حسن قداح أول أهدافه في اللقاء بتصويبة قوية من الخط الخلفي قبل 5 دقائق على النهاية.

عاد قداح وسجل هدفاً جديداً لتصبح النتيجة 22/28 قبل 3 دقائق من نهاية اللقاء.

أحرز سيف الدرع هدفا مصريا جديدا في مرمى لاندن قبل دقيقتين من النهاية ليعود الفارق لـ5 أهداف.

أنهى حسن قداح المواجهة بهدف مصري في الثانية الأخيرة؛ لتنتهي المباراة للدنمارك بنتيجة 25/30.

حصل سيمون بيسيليك على جائزة رجل المباراة ليفقدها لاعبو مصر لأول مرة منذ بداية البطولة.