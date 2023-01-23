الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اللواء محمد صادق: «رجال الشرطة يبذلون الغالي والنفيس دفاعًا عن الوطن»

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، إن رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية عام 1952،  سطروا ملحمة من البطولة والفداء دفاعًا عن كرامة واستقلال الوطن.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن رجال الشرطة لا يبخلون عن بذل الغالي والنفيس دفاعًا عن الوطن.

وأوضح أن رجال الشرطة كانوا شهودًا على العديد من الأحداث والأزمات على مر العصور، لافتاً إلى أن آخرها ما حدث في أعقاب أحداث 25 يناير، وفوضى الربيع العربي وكم المؤامرات التي استهدفت الوطن العربي، بهدف القضاء على الدولة الوطنية.

وأكد “صادق” أن جهود رجال الشرطة جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، ساهمت في الحفاظ على استقرار وأمن الوطن.

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