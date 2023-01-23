أحمد سلمان يكشف سبب انتشار الفيروس المخلوي بمصر والوطن العربي

قال الدكتور أحمد سلمان، عضو فريق جامعة إكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن النتائج التي أجريت على لقاح مودرنا الجديد أكدت أنه فعال جدًا وبعد التصريح باستخدامه سيكون مفيدًا لمواجهة الفيروس المخلوي الذي يصيب الأطفال.

فئات عمرية يجب إعطائها اللقاح قبل الشتاء

ونصح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، بتلقي لقاح كورونا بصورة دورية على غرار الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن هناك فئات عمرية لابد من التركيز عليها وإعطائها اللقاح قبل فصل الشتاء الذي ترتفع فيه أعداد الإصابات.

وأكد أن الفيروسات التنفسية منتشرة بشكل كبير في مصر والدول العربية، في الوقت الحالي، موضحًا أنه خلال فترات الإغلاق لم نتعرض لهذه الفيروسات مما قلل نسبة المناعة لدينا، ولهذا ارتفعت نسب الإصابة به بين الأطفال.