20 دقيقة.. الدنمارك تحافظ على تقدمها أمام مصر بنتيجة 15-7 فى مونديال اليد

انقضت أول 20 دقيقة من المواجهة المرتقبة بين منتخبنا الوطني لكرة اليد ونظيره الدنماركي في قمة مباريات المجموعة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي ببطولة العالم.

ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز لحسم صدارة المجموعة ومواجهة المجر في ربع النهائي.

يحتاج المنتخب الوطني للفوز أو التعادل أمام منتخب الدنمارك، لتصدر المجموعة والابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي صاحب الأرض في ربع النهائي، والذي ضمن صدارة المجموعة الثانية.

شهدت الدقائق الماضية تفوقا كبيراً لأحفاد الفايكينج بفضل تألق حارسهم الأفضل في العالم نيكولاس لاندن.

تقدمت الدنمارك منذ البداية عن طريق يوهان هانسن وجيتسل بعد تصدي لاندن حارس المرمى الدنماركي لتصويبتين متتاليتين.

ورد علي زين بأول أهداف الفراعنة في الدقيقة الثالثة.

وتصدى لاندن أفضل حراس العالم لتصويبتين مصريتين جديدتين؛ لينجح لاعبو الدنمارك في توسيع الفارق لـ4/1.

عاد علي زين وسجل ثاني أهداف الفراعنة وردت الدنمارك بهدف خامس في الدقيقة السادسة.

سدد محسن رمضان تصويبة قوية ضربت القائم في الدقيقة السابعة؛ ليرد الدنمارك بهدف جديد مع الدقيقة السابعة.

سجل محسن رمضان ثالث أهداف مصر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتلقى إبرهيم المصري إيقافاً لمدة دقيقتين لتستغل الدنمارك النقص العددي سريعا وتسجل الهدف السابع.

تصدى لاندن لرمية جزائية أمام محمد سند في الدقيقة التاسعة بعد أن تحصل عليها علي زين.

ورد ميكيل هانسن أفضل لاعب في العالم بالهدف الثامن في الدقيقة العاشرة.

سجلت الدنمارك هدفا جديدا في الدقيقة 11 ودفع باروندو بحميد بدلا من كريم هنداوي.

وتصدى حُميد لأول تصويبة على مرماه في الدقيقة 12؛ ليرد يحيى الدرع بتسجيل هدف مصر الرابع.

سجل ماتيوس جيتسل هدفاً دنماركيا عاشرا، وحصل إبرهيم المصري على رمية جزائية بعد محاولته تسجيل هدف من اختراق سريع لفاعات الدنمارك.

تقدم علي زين لتنفيذ الرمية الجزائية ونجح في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 14.

سجلت الدنمارك هدفا جديدا في الدقيقة 15 وحاول سند الرد السريع إلا أن لاندن واصل التألق وحرمه من تقليص الفارق.

سجل مهاب سعيد هدفا مصريا جديدا ورد ميكيل هانسن سريعا بهدف لصالح الفايكنج.

عاد مهاب وسجل هدفا جديدا، إلا أنه حصل على إيقاف لمدة دقيقتين في الدقيقة 19.

احتسب حكام المباراة رمية جزائية للدنمارك وسجلها لاعب الدنمارك؛ لتصبح النتيجة 7/14 عند الدقيقة 20.