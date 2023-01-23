15 دقيقة.. الدنمارك تتقدم على مصر 13-7 فى بطولة العالم لليد

انقضت الربع ساعة الأولى من المواجهة المرتقبة بين منتخبنا الوطني لكرة اليد ونظيره الدنماركي في قمة مباريات المجموعة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي، ببطولة العالم بتقدم الدنمارك 13-7.

ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز لحسم صدارة المجموعة، ومواجهة المجر في ربع النهائي.

يحتاج المنتخب الوطني للفوز أو التعادل أمام منتخب الدنمارك، لتصدر المجموعة والابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي صاحب الأرض في ربع النهائي، والذي ضمن صدارة المجموعة الثانية.

شهدت الدقائق العشرة الأولى تفوقا كبيراً لأحفاد الفايكينج بفضل تألق حارسهم الأفضل في العالم نيكولاس لاندن.

تقدمت الدنمارك منذ البداية عن طريق يوهان هانسن وجيتسل بعد تصدي لاندن حارس المرمى الدنماركي لتصويبتين متتاليتين.

ورد علي زين بأول أهداف الفراعنة في الدقيقة الثالثة، وتصدى لاندن أفضل حراس العالم لتصويبتين مصريتين جديدتين لينجح لاعبو الدنمارك في توسيع الفارق لـ4/1.

عاد علي زين وسجل ثاني أهداف الفراعنة وردت الدنمارك بهدف خامس في الدقيقة السادسة، وسدد محسن رمضان تصويبة قوية ضربت القائم في الدقيقة السابعة ليرد الدنمارك بهدف جديد مع الدقيقة السابعة.

سجل محسن رمضان ثالث أهداف مصر في الدقيقة الثامنة قبل أن يتلقى إبرهيم المصري إيقافاً لمدة دقيقتين لتستغل الدنمارك النقص العددي سريعا وتسجل الهدف السابع، وتصدى لاندن لرمية جزائية أمام محمد سند في الدقيقة التاسعة بعد أن تحصل عليها علي زين.

ورد ميكيل هانسن أفضل لاعب في العالم بالهدف الثامن في الدقيقة العاشرة، وتنص قواعد المسابقة على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالدور الرئيسي إلى الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب قد حسم صعوده إلى ربع النهائي عقب فوزه الأخير على منتخب البحرين 26-22 ومن قبلها الانتصار على بلجيكا في أولى مباريات الدور الرئيسي بنتيجة 33-28، وهي النتائج التي مكنت الفراعنة من التأهل رسميًا لربع النهائي من البطولة.

يذكر أن منتخب اليد قد تأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة خلال مواجهات الدور التمهيدي بعد الفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن المنتخب الدنماركي هو حامل لقب النسختين الأخيرتين من بطولة العالم لكرة اليد، ومن بينهما النسخة الأخيرة التي أقيمت بمصر قبل عامين بعد الفوز على نظيره السويدي في النهائي.