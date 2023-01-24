الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راؤول يحتفل بتقديم 30 أغنية وطنية في 6 سنوات

الشاعر أحمد حسن راؤول
الشاعر أحمد حسن راؤول

احتفل الشاعر أحمد حسن راؤول عبر صفحته الشخصية بوصوله لـ30 أغنية وطنية لمصر وذلك في 6 سنوات فقط؛ وخاصة وتزامنا مع احتفالات ثورة الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة.

وقدم راؤول مع عدد كبير من المطربين والمطربات مجموعة من الأغاني الوطنية وتعاون في هذه الأغنيات مع كبار نجوم الوطن العربي منهم "محمد منير - مدحت صالح - محمد فؤاد - هشام عباس - احمد سعد - مصطفى حجاج - دياب - محمد محسن - مصطفى كامل وآخرين.

وكانت أول أغنية وطنية للشاعر أحمد حسن راؤول هي "صبح على مصر" وكانت للحملة الرئاسية الرسمية للتبرع لصندوق “تحيا مصر” وكانت من ألحان عمرو مصطفى وغناء محمد رشاد ثم توالت الأعمال.

وكانت آخر أعمال راؤول أغنية "هما دول" لمصطفى كامل احتفالا بعيد الشرطة منذ أيام وكانت من ألحان مدين وتوزيع أحمد عادل.

أغنى اعم أعمال أخرى احمد حسن احتفالا احتفالات أحمد سعد

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