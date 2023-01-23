مبنى إمباير ستايت يطلق احتفالات رأس السنة الجديدة لعام 2023

باشر مبنى "إمباير ستايت" وهو أشهر مبنى في العالم، الإثنين، الاحتفالات برأس السنة القمرية من خلال حفل إضاءة البرج وحفل موسيقي؛ والمنافذ الاحتفالية المؤقتة بالتعاون مع مزوّد الأطعمة الشهير في مدينة نيويورك "شينج ماري بيكري".

وتضمن الاحتفالات عرض يُقام على مرصد المبنى الشهير في الطابق 86؛ والكشف عن تركيب نافذة بهو الجادة الخامسة احتفالاً بسنة الأرنب وفق الأبراج الصينية.

وقال جان إيف جازي، رئيس مرصد مبنى "إمباير ستايت": "نُعرب عن سعادتنا بمواصلة احتفالنا السنوي برأس السنة القمرية الجديدة ونشر الحظ السعيد للجالية الصينية هنا في الولايات المتحدة والصين وحول العالم".

أضاف:"تُعدّ رأس السنة القمرية الجديدة الوقت المثالي للزوار الصينيين للاستمتاع بأفضل معالم مدينة نيويورك واكتشاف تجربة المرصد الجديدة كلياً ومعارضها الغامرة أثناء احتفالهم بهذه العطلة المبهجة".

العرض مستمر حتى 15 فبراير

ولأول مرة منذ عام 2020، أقام مبنى "إمباير ستايت" حفل إضاءة حضوري للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة وعيد الربيع بحضور القنصل العام الصيني في نيويورك. واختتم الحفل بعرض تقليدي في بهو المرصد.

وكُشف النقاب عن نوافذ ردهة الجادة الخامسة من "إي إس بيه" لعرض صور ديناميكية تحتفل بسنة الأرنب وفق الأبراج الصينية، مع صورة ظلية لأرنب بين مناظر طبيعية ملونة تزيّنها الفوانيس الصينية والزهور والأشجار، على أن يستمر العرض حتى 15 فبراير.

ويكتسي الركن الشمالي الغربي من سطح مرصد الطابق 86 بالفوانيس والأزهار والجِرار الفخارية المزهّرة في قوس ذهبي.

وسيفتتح مخبز "فلوشينجز شينج ماري بيكري" منفذاً في الطابق 86 من المبنى لتقديم المأكولات الصينية التقليدية للضيوف في الفترة من 20 إلى 29 يناير من الافتتاح وحتّى الساعة 3 مساءً.

ويُمكن لسكان نيويورك هذه الليلة أن ينظروا نحو السماء لرؤية أضواء مبنى "إمباير ستايت" المشهورة عالمياً مضاءةً باللون الأحمر احتفاءً بالسنة القمرية الجديدة.

لمحة عن مبنى "إمباير ستايت"

يُعدّ مبنى "إمباير ستايت" "أشهر مبنى في العالم"، وتعود ملكيته لشركة "إمباير ستايت رياليتي تراست" (المدرجة في بوصة نيويورك تحت الرمز ESRT: NYSE). ويبلغ ارتفاع المبنى من القاعدة إلى الهوائي 1,454 قدماً وسط مانهاتن.