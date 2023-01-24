افتتاح مقر حزب «صوت الشعب» بالقليوبية.. وبدران: نحو تحقيق حلم الشباب

استكمل الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، والمهندس وليد قوطة الأمين العام، وعدد من القيادات بالأمانة المركزية وأعضاء أمانة القليوبية، افتتاح مقرات الحزب المزمع الانتهاء منها خلال الشهر المقبل.

وشهدت محافظة القليوبية، اليوم، افتتاح المقر الجديد لحزب «صوت الشعب» بحضور الدكتورة فاتن خربوش أمين الحزب بالمحافظة، والتي رحبت بالحضور، قائلة: أتقدم بخالص الشكر لكل الحضارين والذين تمنيت أن أشكر كل منهم بإسمه، اليوم، ندشن أمانة محافظة القليوبية بحزب صوت الشعب، هذا الحزب الذي التفت حوله شباب مصر في وقت قياسي لأنهم يأملون أن يكون حزب الكوادر الشبابية.

وأوضحت "خربوش" خلال كلمتها أن حزب صوت الشعب يهدف إلى دعم الدولة والقيادة السياسية للنهوض بالدولة ولبناء الجمهورية الجديدة، ويحقق آمال المواطنين من جهة أخرى.

وفي السياق، أكد الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب خلال كلمته في افتتاح مقر الحزب بمحافظة القليوبية، أن الدكتورة فاتن خربوش أمين الحزب من القيادات النسائية الناجحة والواعدة ليس فقط بمحافظة القليوبية ولكن على مستوى الجمهورية، فهي لديها الفكر والقدرة على التفاعل المجتمعي والعمل الحزبي بشكل كبير، وتحظى بحب واحترام وتقدير أعضاء العمل بكافة أنحاء المحافظة.

وأشار "بدران" إلى أن صوت الشعب سيكون حلما لتمكين الشباب وهو تجربة جديدة قد تكون غير مسبوقة لفكر جديد وحلم جديد، موضحًا أن هناك من يرى أنه شيء صعب تحقيقه ونقول لهم بسواعد الشباب وهمتهم وطموحاتهم سوف نحقق الحلم سويا.

ونوه رئيس حزب صوت الشعب، إلى أن هناك شباب ليس له قدرة مالية أو عائلة برلمانية قد يكون لديها فكرة وطموح ولكن غير مسموعة لذلك سيكون صوت الشعب نصيره وملهمه في تحقيق أهدافه وأحلامه.

وأضاف: قادرون على مواجهة العواقب والتحديات، وأن صوت الشعب هي المحطة الأخيرة التى ينطلق منها الحلم ومع الشباب سيتحقق المستحيل، وسنعمل على تمكين الشباب سياسيا واجتماعيا وبرلمانيا وفي كل القطاعات التي تخدم المجتمع مشيرا إلى أن القيادات المركزية ستكمل كل يوم الزيارات الميدانية لافتتاح المقرات بكافة محافظات الجمهورية.

فيما أكد المهندس وليد قوطة الأمين العام للحزب، أن هناك تحول سريع من حالة الإخفاق إلى النجاح في أيام معدودة وذلك بهمة وقوة الأمل لدى الشباب وكل الداعمين من أعضاء صوت الشعب بكافة محافظات الجمهورية.

واضاف أن قيادات الحزب كانوا جنبا إلى جنب مع كافة الأعضاء وضعوا أيديهم جميعا في يد واحدة خلف القيادة الشبابية الواعدة الدكتور محمد بدران لتحقيق الآمال والطموح بخروج صوت الشعب إلى الشارع ليحقق كل ما يتمناه المواطن المصري ويعبر عنه وعن أحلامه.

وأشار إلى أن صوت الشعب سيكون له دور فعال وسوف يكون صوت الناس في المشاركة السياسية وبناء الجمهورية الجديدة.

وانهى حديثه قائلا نسعى دائما لنكون رقم واحد في الحياة الحزبية والسياسية في مصر.

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