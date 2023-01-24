الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تواصل عمليات تطوير وإحلال وتجديد المساجد بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت وزارة الأوقاف عمليات تطوير وإحلال لعدد من المساجد بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله.

وتضمنت تلك التجديدات مسجد زين العابدين شرق المقابر بقرية شرنوب  بدمنهور والذي بُني على  مساحة 180 مترًا وتكلفت التجديدات مليون و500 ألف جنيه.

مسجد النور بعزبة الطناني 

وشهد مسجد النور بعزبة الطناني البرنوجي بدمنهور  تصليحات وتجديدات بإجمالي مليون و200 ألف جنيه، وكانت مساحة المسجد 120 مترًا.

مسجد عجوة بقرية الجدية برشيد

كما شهد مسجد عجوة بقرية الجدية برشيد  تصليحات بإجمالي 4 ملايين جنيه، وكانت مساحة المسجد  560 مترًا. 

المساجد البحيرة بيوت لدولة المصرية الجنيهات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل على «الصحراوي الشرقي»

«ديلي ميل» تسلط الضوء على زيارة ديمى روز للأهرامات

شبورة كثيفة على الطرق الصحراوية والزراعية ببني سويف (صور)

افتتاح مقر حزب «صوت الشعب» بالقليوبية.. وبدران: نحو تحقيق حلم الشباب

رفع 160 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتى بالغربية

إحالة صاحب دكان اعتدى على طفلة عمرها 5 سنوات ثم قتلها للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها