تواصل عمليات تطوير وإحلال وتجديد المساجد بالبحيرة

نفذت وزارة الأوقاف عمليات تطوير وإحلال لعدد من المساجد بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله.

وتضمنت تلك التجديدات مسجد زين العابدين شرق المقابر بقرية شرنوب بدمنهور والذي بُني على مساحة 180 مترًا وتكلفت التجديدات مليون و500 ألف جنيه.

مسجد النور بعزبة الطناني

وشهد مسجد النور بعزبة الطناني البرنوجي بدمنهور تصليحات وتجديدات بإجمالي مليون و200 ألف جنيه، وكانت مساحة المسجد 120 مترًا.

مسجد عجوة بقرية الجدية برشيد

كما شهد مسجد عجوة بقرية الجدية برشيد تصليحات بإجمالي 4 ملايين جنيه، وكانت مساحة المسجد 560 مترًا.