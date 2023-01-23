خبير اقتصادى يكشف سبب انخفاض أسعار الغاز بأوروبا مع بداية 2023

قال عادل الدلفي، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الغاز ارتفعت بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى 342 دولارا للميجا وات، وهذا مؤشر خطير جدًا.

أوروبا لجأت لأكثر من منفذ لتزويدها بالنفط

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا لجأت لأكثر من منفذ لتزويدها بالنفط في الكونغو والنيجير ونيجيريا، والغاز لجأت للدول العربية مثل قطر الجزائر ومصر وأبوظبي ولا بد من أن تستغل الدول العربية هذه الفجوة.

وأشار إلى أن أسعار الغاز انخفضت في أوروبا بداية من يناير الجاري، بسبب زيادة الخزين الاستراتيجي لديهم بنسبة 80% و90%، مؤكدًا أن أوروبا عملت على زيادة خزينها الاستراتيجي منذ إعلان الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن الطقس كان رحيمًا بأوروبا هذا العام.

وأوضح أن بعض الدول سينتعش اقتصادها كمصر وقطر والجزائر؛ لأن الروس يتجهون نحو التصعيد في المعركة وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على أوروبا.