الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريل: سعر النفط الروسي تراجع للنصف بسبب سقف الأسعار الأوروبي

بوريل
بوريل

قال الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين،  إن انخفاض سعر النفط الروسي في الأسواق قد انخفض إلى النصف، حيث كان الاتحاد الأوروبي قد حدد نهاية العام الماضي 60 دولارا سقفا لسعر البرميل الواحد من النفط لمنع موسكو من تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح لـبوريل للصحفيين بعد نهاية اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل.

وأوضح بوريل، أن الفارق بين (Urals)، النفط الروسي، وبرنت (Brent)، وهو المعيار الأوروبي للنفط الخام المستخرج في بحر الشمال، “آخذ في الاتساع” بفضل سقف الأسعار الذي تم تحديده قبل بضعة أسابيع.

وأضاف بوريل: “النفط الروسي يباع بـ 40 دولاراً للبرميل، وخام برنت بـ 80 دولاراً. وهذا يعني أن النفط الروسي يباع بخصم 50 في المئة وتشتريه الهند والصين بشكل أساسي. وتخسر ​​روسيا 40 دولاراً للبرميل".

وأردف منسق السياسة الخارجية الأوروبية: "وهو ما ينطوي على ضربة كبيرة للاستقرار المالي للاتحاد الروسي"، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

جوزيب بوريل ​الاتحاد الأوروبي​ الأسعار في أوروبا تراجع سعر النفط الروسي سقف سعر الغاز

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