الإثنين 23 يناير 2023
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سياسي

برلماني: «التاريخ سيخلد جهود الشرطة لدحر الإرهاب»

مدحت الكمار عيد
مدحت الكمار عيد الشرطة هو عيد الأمن والاستقرار.. والانتصار

هنأ النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، رجال الداخلية وضباطها وأبطالها بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، قائلا:"عيد الاستقرار والأمن والآمان ودحر الإرهاب".

وأضاف “الكمار” في تصريحات له، أن مشاركة الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الشرطة، وحرصه على حضورها سنويًا، يؤكد أهمية الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن والمقدرات الشخصية والعامة، فالشرطة المصرية حصن آمان للداخل.

ونوه “الكمار” إلى تضحيات رجال الشرطة على مر العصور، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي، بتخليد ذكرى أبطال معركة الاسماعيلية وتجسيد شخصياتهم في أعمال درامية ،أمر بلغ الأهمية لتوعية الأجيال الجديدة بتضحيات رجال الأمن.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد على أن الدور الذي لعبه رجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية، في التصدي للإرهاب لسنوات وتطهير مصر من دنس الإرهاب، دور سيخلده التاريخ ويحفظه ويحفظ القيادة السياسية الوطنية، ممثلة في الرئيس السيسي التي استطاعت تحقيق هذا الإنجاز.

الاحتفال بعيد الشرطة الأمن والاستقرار الانتصار على الارهاب الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب مدحت الكمار

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