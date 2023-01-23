محمود العسيلي لـ«أنغام»: غنيت للبنات مقابل البيتزا

يحل النجم محمود العسيلي، اليوم الإثنين، ضيفًا على برنامج المطربة أنغام يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك عبر برنامج "أنغام" المذاع على شاشة “dmc”.

وكشف “العسيلي”، خلال برومو الحلقة، أنه بدأ مشوار التلحين وعمره 10 سنوات فقط، وقام قبلها بالتوزيع، وعلق: "البنات الكبيرة في المدرسة كانوا بيدوني بيتزا ببلاش عشان أغني لهم".

ولفت إلى أنه قرر التفرغ للتلحين ورفض الكثير من عروض التمثيل، مؤكدًا: "اخترت اللي أنا جامد فيه".

ويقدم محمود العسيلي، في برنامج أنغام، باقة من أجمل أغانيه، يذاع البرنامج على شاشة dmc في تمام الساعة العاشرة مساءً.