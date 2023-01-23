الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عودة المياه للمناطق المتأثرة بالإسكندرية بعد الانتهاء من إصلاح خط مياه شرقي

المياة
المياة

اعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن الانتهاء من عملية إصلاح الكسر المفاجئ للخط الناقل للمياه قطر 1000مم بمحطة مياه شرقي، مشيرة إلى أنه جار عودة المياه بالضغوط الطبيعية، بمعظم المناطق المتأثرة.


وكانت قد تابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية أعمال إصلاح كسر مفاجىء بالخط الناقل للمياه طرد (قطر 1000مم) بمحطة مياه شرقي، والذي نتج عنه ضعف وإنقطاع المياه بمناطق بحري حتى سيدي جابر، ومحرم بك ومحطة مصر.


وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، برفقه عزة سعد رئيس حي وسط وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة  وقيادات شركتي المياه والصرف الصحي أعمال إصلاح كسر خط مياه رئيسي داخل محطه مياة شرقي بمنطقه وابور المياه، والذي تسبب فى تسرب المياه الي الميدان دون إعاقة الحركة المرورية، وتم سحب كميات المياه الناتجة عن الكسر.

وتم انقطاع المياه اليوم في عدة مناطق بـ3 أحياء كبرى بالمحافظة، اليوم، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه خط طرد  قطر 1000 مم محطة مياه شرقى.

واشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية اليوم، أنه سوف يؤدى ضعف و انقطاع المياه عن أحياء الجمرك وسط وشرق الإسكندرية (بداية من بحري حتى سيدي جابر- محرم بك- محطة مصر)، مؤكدة أنه سوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح.

ودفعت مياه الإسكندرية بعدد من تانكات مياه شرب إلى جميع المرافق الهامة والحيوية التي يمكن تأثرت بانقطاع المياه حتى تمام الإصلاح.

شركة مياه الشرب عملية إصلاح الكسر محطة مياه شرقي المناطق المتاثرة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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