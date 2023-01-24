اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-1-2023

يقدم لكم موقع الدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-1-2023 في كافة محافظات الجمهورية بناء على البيان اليومي الذي تصدره الهيئة القومية للأرصاد الجوية من خلال الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية لنشاط الرياح والسحب وكافة الظواهر الطبيعية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2023

أكد خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال ساعات النهار حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر ومعتدل خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ويميل للدفء على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من ارتفاع درجة الحرارة في كافة محافظات الجمهورية موضحة أنها مؤقتة قبل عودة المنخفضات الجوية من جديد في حين تصل درجات الحرارة إلى الصقيع على المزروعات بمنطقة وسط سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجات الحرارة هو امتداد مرتفع السيبيري على شرق أوروبا في الوقت الحالي والذي تسبب في منع تأثر مناطق شمال الجزيرة العربية بالمنخفضات الجوية في تلك الفترة من العام.

وأكد خبراء الأرصاد أن امتداد مرتفع السيبيري على مناطق شمال الجزيرة العربية تسبب في استمرار امتداد منخفض البحر الأحمر المعروف بكتلته الهوائية الدافئة خلال فترة النهار ورياحه الجنوبية الشرقية حيث تسود تلك الحالة بشكل مؤقت وذلك نظرا لاستمرار شهور فصل الشتاء واحتمالية تقلب حالة الطقس.





درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

يستعرض الدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-1-2023 في إطار الخدمات المتنوعة المقدمة للقراء وهى كما يلي :-

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 20 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 20 والصغرى 10 درجة مئوية.





درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 22 والصغرى 7 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 24 والصغرى 8 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 5 درجة مئوية.

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