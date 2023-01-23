الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد نجاحها الكبير.. موسم جديد من عرض مسرحية «خطة كيوبيد»

خطة كيوبيد
خطة كيوبيد

أعلن الفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث عن بداية انطلاق الموسم الرابع  للعرض المسرحي خطة كيوبيد والذي سوف يتم عرضه بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام.

يبدأ عرض “خطة كيوبيد” من يوم الأربعاء الموافق ٢٥ يناير وذلك بعد تحقيقه نجاحا باهرا لمدة ثلاثة مواسم متتالية بإجمالي تسعين ليلة عرض  بدأت منذ ٢٠٢٢/٩/١٥ وحتى ٢٠٢٣/١/١٢.

"خطة كيوبيد" بطولة عبدالمنعم رياض وكريم الحسيني، ونوال سمير وأمنية حسن،  تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد.

"خطة كيوبيد" تناقش العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا، ويستمر العرض يوميًا في تمام السابعة مساء حتى 10 يناير 2023، ما عدا يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

المسرحية بطولة عبدالمنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبدالمجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.

ويستمر عرض "خطة كيوبيد" منذ4 أشهر بحفلات كاملة العدد يوميا، وفي بعض الأيام كان يتم تقديم حفلتين بشكل متتال بسبب الإقبال.

كان مخرج العرض قال في تصريحات صحفية: الكوميديا الاجتماعية من أفضل الأنواع التي يتقبلها الجمهور لحل مشاكله بشكل ساخر، حيث وضعنا فرضية أن كيوبيد رجل كبير في السن وتوقف عن العمل وقرر الزواج وعندما نضجت ابنته حدثت معها نفس المشكلات مع خطيبها التي تؤدى إلى نفس المصير بعد الزواج".

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