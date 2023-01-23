«قافلة السعادة».. هاني شنودة يكشف تفاصيل مشروعه الفني الإنساني الجديد

كشف الملحن والموسيقار هاني شنودة، سبب استمرار تعاونه مع محمد منير وعمرو دياب، في الفترة الأخيرة، رغم أنه من قدمهم للجمهور.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الستات" على شاشة "النهار": "أنا مشغول، وهم مشغولين، منير مشغول بسبب حالته الصحية، وخضوعه لجراحة".

وكشف شنودةن عن انشغاله بفكرة جديدة، وهي "قافلة السعادة"، مردفا: "عامل حاجة جديدة اسمها قافلة السعادة، عمل يمكن عشان ربنا يدخلنا الجنة".

وكشف تفاصيل قافلة السعادة، قائلًا: "4 مطربين وأنا بنروح دور المسنين والمعوقين ونخليهم يغنوا معانا".

وعن فكرة قافلة السعادة، قال شنودة: "وأنا في تكريم في مهرجان السينما، الدكتور فتحي عبدالوهاب، قال عايزك يا هاني، ولما رحت له، وسألني أنت عايز تعمل ايه، خطرت على بالي الفكرة، وعرضتها على مؤمنة كامل، فأرسلت معنا طبيب ليقيس لهم الضغط والسكر، ونرحب بأي مشارك جديد للقافلة"، لافتًا إلى أن إحدى السيدات طلبت الانضمام لهم لتروي الحكايات.

وعن إصراره على هذا النشاط، قال شنودة: "عمري 80 سنة ولو قعدت في البيت هأموت، اشتغل تعيش، اشتغل متمرضش".