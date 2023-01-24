سعر الدولار اليوم فى مصر 24-1-2023 فى جميع البنوك المصرية

يتابع عدد كبير من المواطنين سعر الدولار اليوم في مصر 24-1-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع البحث العالمية وفقا للوحة التعاملات المالية وذلك لأهمية العملة الأمريكية في الأسواق المصرية حيث تعد من العملات الرئيسية للتبادل التجاري الدولي ويؤثر على سعر السلع في الأسواق المصرية للمستهلكين.



سعر الدولار اليوم في مصر 2023 في كافة البنوك المصرية



يتباين سعر الدولار اليوم في مصر 24-1-2023 داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة عبر لوحة التعاملات المالية وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة الأمريكية في التبادل التجاري الدولي وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 29.77 جنيه للشراء و29.87 جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في عمليات الشراء إلى 29.69 جنيه وفي عمليات البيع 29.79 جنيه داخل البنك الأهلي المصري.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.



قدر بنك الإسكندرية الدولار الأمريكي بنحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

سُعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 29.85 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.



بلغت قيمة العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.



في بنك قطر الوطني الأهلي سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.



في المصرف المتحد وصل سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.



في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.



في ميد بنك سجل الدولار نحو 29.82 جنيه للشراء و29.92 جنيه للبيع.

في HSAC سجل الدولار نحو 29.82 جنيه للشراء و29.92 جنيه للبيع.

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