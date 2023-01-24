الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 24-1-2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24-1-2023 في محلات الصاغة محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في الزواج واستثمار مدخراتهم بشكل آمن دون إهدار قيمتها في المستقبل بسبب تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري، وذلك عقب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2023 في محلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24-1-2023 في محلات الصاغة المصرية بنحو 0.1% رغم ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية جديدة، في حين تراجعت أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية الأسبوع الماضي بنحو 3.8% .

بينما ارتفعت أسعار المعدن الأصفر عالميًا بنحو 5 دولارات بنسبة تتجاوز الـ0.3%، في حين سجل جرام الذهب عيار عيار 21 وصل إلى 1775 جنيهًا، وهو الأكثر مبيعًا في الدول العربية، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1928 دولارًا.

وتشهد الأسواق المصرية حالة من الهدوء والاستقرار النسبي ترقبًا لقرار الفيدرالي الأمريكي والذي سيؤثر على أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

وإليكم الأسعار بالتفصيل في الصاغة المصرية وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2022.75 جنيه.
الشراء 2000 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1854.25 جنيه.
الشراء 1833.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.
سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1770 جنيه.
الشراء 1750 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1517.25 جنيه.
الشراء 1500 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1180 جنيه.
الشراء 1166.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1011.5 جنيه.
الشراء 1000 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 758 جنيهًا.
الشراء 750 جنيهًا.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

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ارتفاع سعر الرملة والزلط والجبس واستقرار الطوب للمستهلك بتعاملات اليوم الإثنين

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سعر اليورو اليوم الإثنين 23-1-2023 بختام التعاملات (تحديث يومي)

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 14160 جنيهًا.
الشراء 15410 جنيهات.
بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

 

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1921$.
الشراء 1920$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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وائل لطفي

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