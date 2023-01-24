أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 24-1-2023 فى الأسواق

انخفاض في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 24-1-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين عقب ضخ وزارة الزراعة كميات كبيرة للمواطنين في منافذها بأقل من أسعار السوق بنحو 40% وذلك عقب توافر الأعلاف الحيوانية في المزارع عقب تسهيل الإجراءات الجمركية وتسديد الرسوم المطلوبة.



أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 24-1-2023 في الأسواق



يراقب المواطنون أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 24-1-2023 في الأسواق وذلك منذ الارتفاعات الجنونية المتتالية في الأسعار بفعل اضطر الدولار والإجراءات الجمركية التي شهدتها الفترة الماضية وإليكم الأسعار بالتفصيل في الأسواق الشعبية للطيور:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 57 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 64 جنيها، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 62 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 65 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع 48 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 53 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سعر كيلو الفراخ الأحمر في المزارع 60 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 67 جنيها، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع 35 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 39 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



وصل سعر كيلو البانية 145 جنيها للمواطنين في الأسواق.

وصل سعر كيلو الأوراك 60 جنيها للمواطنين في الأسواق.

وصل سعر كيلو الصدور بالعظم 56 جنيها للمواطنين في الأسواق.

وصل سعر كيلو الكبد والقوانص 55 جنيها للمواطنين في الأسواق.



وصل سعر كيلو الأجنحة إلى 45 جنيها للمواطنين في الأسواق.



وصل سعر كيلو الهياكل إلى 25 جنيها للمواطنين في الأسواق.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر كرتونة البيض الأبيض في سوق الجملة وصل إلى 86 جنيها.



سعر كرتونة البيض الأحمر في سوق الجملة وصل إلى 89 جنيها.



سعر كرتونة البيض البلدي في سوق الجملة وصل إلى 93 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 5.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 6.5 جنيه.

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