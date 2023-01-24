الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 24-1-2023 فى الأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

انخفاض في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 24-1-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين عقب ضخ وزارة الزراعة كميات كبيرة للمواطنين في منافذها بأقل من أسعار السوق بنحو 40% وذلك عقب توافر الأعلاف الحيوانية في المزارع عقب تسهيل الإجراءات الجمركية وتسديد الرسوم المطلوبة.


أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 24-1-2023 في الأسواق


يراقب المواطنون أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 24-1-2023 في الأسواق وذلك منذ الارتفاعات الجنونية المتتالية في الأسعار بفعل اضطر الدولار والإجراءات الجمركية التي شهدتها الفترة الماضية وإليكم الأسعار بالتفصيل في الأسواق الشعبية للطيور:-
سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 57 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 64 جنيها، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع 62 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 65 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع 48 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 53 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


سعر كيلو الفراخ الأحمر في المزارع 60 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 67 جنيها، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع 35 جنيها ويصل للمواطنين في الأسواق بنحو 39 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.


وصل سعر كيلو البانية 145 جنيها للمواطنين في الأسواق.

وصل سعر كيلو الأوراك 60 جنيها للمواطنين في الأسواق.

وصل سعر كيلو الصدور بالعظم 56 جنيها للمواطنين في الأسواق.

سعر اليورو اليوم الإثنين 23-1-2023 بختام التعاملات (تحديث يومي)

 

وصل سعر كيلو الكبد والقوانص 55 جنيها للمواطنين في الأسواق.


وصل سعر كيلو الأجنحة إلى 45 جنيها للمواطنين في الأسواق.


وصل سعر كيلو الهياكل إلى 25 جنيها للمواطنين في الأسواق.

 

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر كرتونة البيض الأبيض في سوق الجملة وصل إلى 86 جنيها.


سعر كرتونة البيض الأحمر في سوق الجملة وصل إلى 89 جنيها.


سعر كرتونة البيض البلدي في سوق الجملة وصل إلى 93 جنيها.

txt

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

txt

ارتفاع سعر الرملة والزلط والجبس واستقرار الطوب للمستهلك بتعاملات اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية 

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 5.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 6.5 جنيه.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

خلال افتتاح مولد مؤسسها.. نائب «الجعفرية»: طريقتنا محفوظة بنهجها القويم

وسط إقبال كبير.. انطلاق فعاليات اليوم الثانى للاحتفال بمولد شيخ «الطريقة الجعفرية»

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الفراخ كيلو الفراخ الفراخ البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 24-1-2023 فى الأسواق

اتحاد الكرة يستقر على إقالة كلاتنبرج من منصبه

«دى اسمها بناء دولة حديثة».. يوسف الحسينى يشيد بالمشروعات القومية فى الدولة المصرية

ابنة الفنان وضابط الشرطة الراحل صلاح ذوالفقار: هذه المرة الأولى الىي يكرم فيها والدى كبطل

أمين «التعاون الخليجى»: المجلس ركيزة الاستقرار وصوت السلام

باسم أمين ترك الطب من أجل الشطرنج وأصبح من المائة المصنفين عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»