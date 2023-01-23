الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صبحي يصل السويد لمؤازرة فراعنة اليد ويلتقى اللاعبين قبل مواجهة الدنمارك

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وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى دولة السويد اليوم الاثنين لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة اليد في منافسات بطولة العالم التي تستضيفها السويد وبولندا، وكان في استقبال الوزير السفير أحمد عادل سفير مصر بالسويد.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد، نظيره الدنماركي في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الرئيسي لبطولة العالم، ونجح المنتخب الوطني في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في البطولة بدأت بالفوز على كرواتيا ثم المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في الدور الأول، ثم بلجيكا والبحرين في الدور الرئيسي للبطولة.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على الأداء المميز الذي يقدمه المنتخب الوطني لكرة اليد في بطولة العالم، وسلسلة الانتصارات التي حققها في مشواره بالبطولة حتى الآن، متمنياً  التوفيق فيما تبقى من مباريات، والتنافس على لقب البطولة لا سيما وأن المنتخب يضم لاعبين أصحاب فنيات وقدرات مميزة تستطيع أن تصنع الفارق في المباريات الكبرى.

أعرب الوزير عن تمنياته بالنجاح للجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد بالسويد وبولندا في استضافة البطولة التي تعد واحدة من كبرى البطولات الرياضية الدولية ، وتحظى باهتمام  ملايين الجماهير بمختلف دول العالم.

كما التقى وزير الشباب والرياضة مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد قبل مباراتهم المرتقبة مساء اليوم أمام حامل اللقب "منتخب الدنمارك"؛ لتحفيزهم على مواصلة الأداء والعروض القوية ببطولة العالم.

وزير الشباب والرياضة الوطنى لكرة اليد منتخب مصر ة اليد منتخب الدنمارك كرواتيا

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