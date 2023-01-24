الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يساعد لعب طفلك في تطوير نموه؟

أهمية اللعب بالنسبة
أهمية اللعب بالنسبة للأطفال

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

وتهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خال من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

يعتبر اللعب هو مفتاح تعلم الأطفال وتطورهم ورفع ثقتهم بأنفسهم، كما يعد التنوع في اللعب أمرًا مهمًا لأنه يساعد في جميع مجالات نمو الأطفال، فاللعب غير المنظم واللعب المنظم هما النوعان الرئيسيان من اللعب، الذي يساعد في نمو الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع « raising children».

txt

تزامنًا مع مبادرة «المتحدة».. هل يسبب الإدمان اضطرابات عقلية؟

أهمية اللعب بالنسبة للأطفال:

يعد اللعب أمرًا أساسيًا لتعلم طفلك وتطوره، فعندما يلعب طفلك فإنه يمنحه العديد من الطرق والأوقات المختلفة للتعلم، فاللعب يساعد طفلك على بناء الثقة، الشعور بالحب والسعادة والأمان.

كما أن اللعب يساهم في فهم المزيد حول كيفية عمل العالم، بالإضافة إلى تطوير المهارات الاجتماعية واللغة والتواصل، والتعرف على رعاية الآخرين والبيئة وتطوير المهارات الجسدية.

txt

بعد مبادرة الشركة المتحدة.. إيجابيات وسلبيات استخدام الأسرة للمربيات

أنواع اللعب المفيد للأطفال:

اللعب الحر غير المنظم هو لعب غير مخطط يحدث بشكل عفوي، اعتمادًا على ما يثير اهتمام طفلك في ذلك الوقت، فهذا النوع من اللعب مهم بشكل خاص للأطفال الأصغر سنًا لأنه يتيح لهم استخدام خيالهم والتحرك بالسرعة التي تناسبهم.

وقد تكون أمثلة اللعب غير المنظم، مثل اللعب الإبداعي بمفرده أو مع الآخرين، بما في ذلك الألعاب الفنية أو الموسيقية، بالإضافة إلى الألعاب الخيالية، مثل صنع بيوت صغيرة بها صناديق أو بطانيات، أو ارتداء الملابس أو اللعب الخيالي.

أما عن اللعب المنظم، دائمًا ما يحدث في وقت محدد أو في مكان محدد، وغالبًا ما يقودها شخص بالغ، فمن المرجح أن يستمتع الأطفال الأكبر سنًا باللعب المنظم ويستفيدون منه.

txt

مبادرة الشركة المتحدة.. أنشطة التعلم للأطفال تناسب عمر السنتين

تتضمن أمثلة اللعب المنظم، ألعاب الكرة الخارجية مثل ركل كرة القدم، دروس السباحة للأطفال، أو مجموعات سرد القصص للأطفال الصغار.

أوضح الخبراء، أنه مع نمو طفلك، تتطور مدى انتباهه ومهاراته البدنية وتتغير طريقة لعبه، حيث سيصبح طفلك أكثر إبداعًا وسيجرب المزيد مع الألعاب والأفكار. 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات أهمية اللعب بالنسبة للأطفال أهمية اللعب المشكلات النفسية تطوير المهارات تعلم الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل على «الصحراوي الشرقي»

«ديلي ميل» تسلط الضوء على زيارة ديمى روز للأهرامات

شبورة كثيفة على الطرق الصحراوية والزراعية ببني سويف (صور)

افتتاح مقر حزب «صوت الشعب» بالقليوبية.. وبدران: نحو تحقيق حلم الشباب

رفع 160 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتى بالغربية

إحالة صاحب دكان اعتدى على طفلة عمرها 5 سنوات ثم قتلها للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على تجار فلسطينيين فى البلدة القديمة بالخليل

الجيش الإسرائيلى: تدريبات جوية وبرية مشتركة مع أمريكا تحاكى عدة سيناريوهات

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها