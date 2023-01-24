كيف يساعد لعب طفلك في تطوير نموه؟

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

وتهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خال من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

يعتبر اللعب هو مفتاح تعلم الأطفال وتطورهم ورفع ثقتهم بأنفسهم، كما يعد التنوع في اللعب أمرًا مهمًا لأنه يساعد في جميع مجالات نمو الأطفال، فاللعب غير المنظم واللعب المنظم هما النوعان الرئيسيان من اللعب، الذي يساعد في نمو الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع « raising children».

أهمية اللعب بالنسبة للأطفال:

يعد اللعب أمرًا أساسيًا لتعلم طفلك وتطوره، فعندما يلعب طفلك فإنه يمنحه العديد من الطرق والأوقات المختلفة للتعلم، فاللعب يساعد طفلك على بناء الثقة، الشعور بالحب والسعادة والأمان.

كما أن اللعب يساهم في فهم المزيد حول كيفية عمل العالم، بالإضافة إلى تطوير المهارات الاجتماعية واللغة والتواصل، والتعرف على رعاية الآخرين والبيئة وتطوير المهارات الجسدية.

أنواع اللعب المفيد للأطفال:

اللعب الحر غير المنظم هو لعب غير مخطط يحدث بشكل عفوي، اعتمادًا على ما يثير اهتمام طفلك في ذلك الوقت، فهذا النوع من اللعب مهم بشكل خاص للأطفال الأصغر سنًا لأنه يتيح لهم استخدام خيالهم والتحرك بالسرعة التي تناسبهم.

وقد تكون أمثلة اللعب غير المنظم، مثل اللعب الإبداعي بمفرده أو مع الآخرين، بما في ذلك الألعاب الفنية أو الموسيقية، بالإضافة إلى الألعاب الخيالية، مثل صنع بيوت صغيرة بها صناديق أو بطانيات، أو ارتداء الملابس أو اللعب الخيالي.

أما عن اللعب المنظم، دائمًا ما يحدث في وقت محدد أو في مكان محدد، وغالبًا ما يقودها شخص بالغ، فمن المرجح أن يستمتع الأطفال الأكبر سنًا باللعب المنظم ويستفيدون منه.

تتضمن أمثلة اللعب المنظم، ألعاب الكرة الخارجية مثل ركل كرة القدم، دروس السباحة للأطفال، أو مجموعات سرد القصص للأطفال الصغار.

أوضح الخبراء، أنه مع نمو طفلك، تتطور مدى انتباهه ومهاراته البدنية وتتغير طريقة لعبه، حيث سيصبح طفلك أكثر إبداعًا وسيجرب المزيد مع الألعاب والأفكار.