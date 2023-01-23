الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

داعش يتبنى هجومًا أسفر عن مقتل 23 مدنيًا بالكونغو

داعش
داعش

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، هجوماً أسفر عن مقتل 23 مدنياً في شرق الكونغو الديموقراطية.

وقُتل 23 مدنيا على الأقل في هجوم نُسب إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، في قرية شرق ​الكونغو​ الديمقراطية، على ما ذكرت مصادر محلية.

وأوضح رئيس ​المجتمع المدني​ المحلي، روجر وانجيف لوكالة "فرانس برس" إن "24 شخصا، بينهم ست نساء، قتلوا في اقتحام القوات الديمقراطية المتحالفة" في قرية بمنطقة بيني في إقليم شمال كيفو".

فيما أسفر هجوم تبناه تنظيم داعش الاسبوع الماضي، عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في كنيسة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيطرت الأجهزة الأمنية على موقع الحادث ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفيات. ونددت رئاسة البلاد بالهجوم وكذلك بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كما عبرت السفارة الفرنسية في كينشاسا عبر تويتر عن "صدمتها" مما حدث.

ولقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأُصيب 39 آخرون الأحد في انفجار قنبلة في كنيسة شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وهو هجوم نسبته السلطات إلى مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

داعش الكونغو الديموقراطية هجوم القوات الديمقراطية المتحالفة سيارات الإسعاف

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