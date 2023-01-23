السجن 3 سنوات لشخص تعدى علي طفلة أثناء نومها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم م.ج.ع، بالسجن 3 سنوات، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي علي المجني عليها " ي.م.م" أثناء اسنغراقها في النوم، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامه شاهين، وسكرتبر المحكمة حسني محمد عبد الحليم.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 10741 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد ببلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها ، بمحل سكنهم بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين، أنه علي اثر علاقة سابقة بين المتهم "م.ج.م" وبين والدة المجني عليها الطفلة " ي.م.م"، والتي لم تتجاوز من العمر أحدي عشر عاما، واعتياد الام الذهاب الي مسكن عائلة المتهم وبصحبتها ابنائها ومنهم المجني عليها ، وقد استغل المتهم استغراق المجني عليها الطفلة في نومها وتعدي عليها بيده ، وتفاجئت المجني عليها بوجود المتهم بجوراهما ، فصرخت وأبلغت والدتها التي قامت بتصوير المتهم وعند عثور الاب علي تلك الصور، قام بإبلاغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها وعملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية الزمته بالمصاريف الجنائية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض فتاة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.

ترجع احداث القضية رقم 36600 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرض نجلتها بالشقة محل سكنه بدائرة قسم الرمل ثان.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أنه علي اثر علاقة عاطفية بين المتهم "ك.م.م" 21 سنة، سائق، وبين المجني عليها "ب.م.م" 17 سنة، وبعد أن شغفها بالحب بينهما استدرجها الي الشقة محل سكنه هتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج دون قوة أو عنف وحملت بعد ذلك وعقب علم والدتها بعد مرضها وتبين أنها حامل وبمواجهة ابنتها أقرت لها بقيام المتهم بالواقعة، وتم تحرير محضر بقسم شرطة الرمل ثان وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.