الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قائمة البنك «كاملة العدد» قبل مواجهة الأهلى فى الدورى

البنك الأهلي استعدادا
البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الأهلي

اختار أمير عبد العزيز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الثلاثاء ويستضيفها ستاد القاهرة في تمام السابعة مساء .
وجاءت القائمة على النحو التالي 
حراسة المرمى.. محمد أبو جبل - أحمد صبحي

خط الدفاع.. محمود الجزار - أحمد العش - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد لعبة - محمد هلال - موسي دياوارا - أحمد ياسر - محمود قاعود - فراس بن عايفية - كريم بامبو - محمد بسيوني

خط الهجوم..   أسامة فيصل - ناصر منسي.

الاهلى البنك الأهلي ناصر منسي أسامة فيصل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي

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