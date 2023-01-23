الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل الرسمى لمباراة سيراميكا وطلائع الجيش بالدورى

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ"سيراميكا كليوباترا" ومحمد يوسف مدرب طلائع الجيش تشكيل فريقيهما، للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري.

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا تواجد أحمد ياسر ريان في مركز قلب الهجوم وحيدًا، بعد رحيل جون إيبوكا الذي انتقل لأهلي طرابلس على سبيل الإعارة.

كما يتواجد أيضا محمد عنتر الوافد الجديد من المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، فضلا عن عودة محمد بسام مجددًا لحماية عرين سيراميكا كليوباترا، بينما يجلس عامر عامر على مقاعد البدلاء.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري.

خط الوسط: محمود نبيل – محمد عنتر – محمد متولي كناريا – محمد إبراهيم – أحمد القرموطي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما يقود محمود وادي تشكيل طلائع الجيش، الأساسي لأول مرة بعد انضمامه للفريق قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة.

ويستمر أحمد مسعود في حراسة المرمى للمرة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: خالد سطوحي – محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: حسن مجدي - فريد شوقي – إسلام محارب – أحمد متعب.

خط الهجوم: أحمد سمير – محمود وادي – كريم طارق.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، أما طلائع الجيش يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من أسامة إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه كريم مهيا حكم مساعد أول، ومحمد أبوالعزايم حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد ناصر عباس حكما رابعا، وخالد الغندور حكم فيديو ويارا عاطف حكم فيديو مساعد.

أحمد سامي سيراميكا كليوباترا الجولة الخامسة عشر للدوري محمد يوسف طلائع الجيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام 11 إصدارًا لسندات التوريق بـ 32 مليار جنيه

التحريات حول وفاة سيدة داخل شقتها بالمرج: «لا شبهة جنائية»

والدة محمد عبدالوهاب عن أبطال «كابيتانو مصر»: حسيت بوجود ابنى وسطهم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

رد صادم من مي حلمي لمتابعة طلبت ملابس لنجلها: «ابنك مش أحسن مني»

220 مليون شخص يعانون.. الظلام يغطى باكستان بسبب انقطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

بسنت حسن

فى محبة سينما فلسطين 2

مؤمن المحمدي

الناقة

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية