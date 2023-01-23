التشكيل الرسمى لمباراة سيراميكا وطلائع الجيش بالدورى

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ"سيراميكا كليوباترا" ومحمد يوسف مدرب طلائع الجيش تشكيل فريقيهما، للمواجهة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري.

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا تواجد أحمد ياسر ريان في مركز قلب الهجوم وحيدًا، بعد رحيل جون إيبوكا الذي انتقل لأهلي طرابلس على سبيل الإعارة.

كما يتواجد أيضا محمد عنتر الوافد الجديد من المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، فضلا عن عودة محمد بسام مجددًا لحماية عرين سيراميكا كليوباترا، بينما يجلس عامر عامر على مقاعد البدلاء.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش:-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري.

خط الوسط: محمود نبيل – محمد عنتر – محمد متولي كناريا – محمد إبراهيم – أحمد القرموطي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما يقود محمود وادي تشكيل طلائع الجيش، الأساسي لأول مرة بعد انضمامه للفريق قادما من بيراميدز على سبيل الإعارة.

ويستمر أحمد مسعود في حراسة المرمى للمرة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: خالد سطوحي – محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: حسن مجدي - فريد شوقي – إسلام محارب – أحمد متعب.

خط الهجوم: أحمد سمير – محمود وادي – كريم طارق.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، أما طلائع الجيش يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من أسامة إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه كريم مهيا حكم مساعد أول، ومحمد أبوالعزايم حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد ناصر عباس حكما رابعا، وخالد الغندور حكم فيديو ويارا عاطف حكم فيديو مساعد.