بقيمة 33 مليار يورو.. «الفضاء الإيطالية» تُطلق أعمال تطوير كاميرات البلاتينو لرصد الأرض

وقعت وكالة الفضاء الإيطالية، اليوم الإثنين، عقدين مع شركة ليوناردو بقيمة إجمالية تقارب 33 مليون يورو لتطوير وبناء الكاميرا عالية الدقة بلاتينو 3 وكاميرا بلاتينو 4 فائقة الطيف، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأحدث جيل من الأدوات البصرية هما القلب التكنولوجي لمهمات بلاتينو القادمة وهي منصة فضائية صغيرة عالية التقنية، وبرنامج وكالة الفضاء الإيطالية لدعم مجموعة واسعة من المهام في قطاعات رصد الأرض، والاتصالات السلكية واللاسلكية والعلوم، من خلال استخدام الأقمار الصناعية الصغيرة.

وبالنسبة لمهمة بلاتينو 3، سيقوم “ليوناردو” ببناء كاميرا عالية الدقة للغاية، مدمجة للغاية وبتكاليف تشغيل منخفضة، قادرة على إلتقاط صور عالية الجودة بمستوى من التفاصيل على الأرض (الدقة المكانية) لا يقل عن 50 سم. وبالتالي، ستكون الصور التي تم الحصول عليها بواسطة الأداة قادرة على دعم مراقبة الإقليم والبنى التحتية، وكذلك لأغراض الحماية المدنية، أما بلاتينو 4، فسوف توفر ليوناردو بدلاً من ذلك كاميرا مدمجة وخفيفة الوزن فائقة الطيف من أحدث جيل.

وكالة الفضاء الإيطالية

وأنشأت وكالة الفضاء الإيطالية عام 1988 لترقية، وتطوير، والتصرف في الأنشطة الفضائية في إيطاليا، والتي تديرها وزارة الكليات والأبحاث العلمية والتقنية، وتتعاون الوكالة مع عدد كبير من المنظمات الإيطالية والأجنبية، المتخصصة في بحوث الفضاء، وأيضاً مع رئيس الوزراء.

الفضاء الخارجي أو ببساطة الفضاء، هو الفراغ الموجود بين الأجرام السماوية، بما في ذلك الأرض. وهو ليس فارغا تماما، ولكن يتكون من فراغ شديد مكون من كثافة منخفضة من (الجسيمات) الجزيئات: في الغالب بلازما الهيدروجين والهليوم، وكذلك الإشعاع الكهرومغناطيسي، المجالات المغناطيسية، والنيوترونات.