الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الدين يسر».. الأوقاف تُطلق قافلتها الدعوية للواعظات بحلوان

الأوقاف
الأوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، قافلتها الدعوية للواعظات، والتي استهدفت مدينة حلوان بالقاهرة ضمن مبادرة (الدين يسر)، وسط حفاوة بالغة وإقبال كبير من الواعظات.

وأكدت واعظات الأوقاف خلال قافلة "الدين يسر" الدعوية بمدينة حلوان، أن الدين الإسلامي دين يتميز بالسماحة واليسر في كل شئون الحياة وقائم على التيسير وعمارة الدنيا بالدين. 

يأتي ذلك في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والدعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف، وعناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية.

جدير بالذكر أن قافلة اليوم من محافظة القاهرة، شاركت فيها كل من:

•الواعظة فاطمة عنتر محمد، والواعظة سحر شعبان سنوسي كريم، والواعظة منال إبراهيم شبيب بمسجد السادات بجوار بريد حلوان بإدارة أوقاف حلوان.

• الواعظة دينا باز عبدالسميع، والواعظة مها عبدالرحيم بليغ، والواعظة سناء السيد علي السيد بمسجد التوفيقي بجوار إدارة أوقاف حلوان.

• ‏الواعظة نرفانا إبراهيم محسن سرحان، والواعظة سيدة محمود موسى بمسجد الصباح الكويتي بالعزبة القبلية حلوان.

• الواعظة وفاء عبدالسلام عبدالسلام، والواعظة ميرفت عزت محمد عثمان، والواعظة دينا محمد حسن جدامي بمسجد المراغي شارع المراغي حلوان.

• الواعظة أميرة خضر، والواعظة إيمان محمد صبحي، والواعظة أماني علي مرشدي بمسجد خالد بن الوليد - م ٤- حلوان.

الأوقاف تعلن إنطلاق قافلة الدين يسر الدعوية الواعظات حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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