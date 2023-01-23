إيمان عز الدين: «الرجل المصرى لا يقبل معاملة المرأة له بأسلوب الند»

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، إن الرجل لا يريد الزوجة مستقلة، كما لا يريدها اعتمادية، لكنه يريدها ذكية اجتماعيًا، مؤكدة أن عقلية الرجل المصري تقدر المرأة التي تمنحه مكانته التي يستحقها، بغض النظر عن استقلالها المادي أو الوظيفي.

وأضافت "عز الدين" خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبرفضائية "cbc"، أن الزوجة عليها الحفاظ على توازن علاقتها بالرجل، حيث يُستفز الرجل من تعامل المرأة معه بأسلوب الند.

وشددت الإعلامية إيمان عز الدين على ضرورة أن تعطي الزوجة لزوجها وضعه الاجتماعي وتقدره أمام الآخرين، وذلك حتى لا تُخيف الرجل، معقبة: "مينفعش كل شوية تهدد الرجل، بأن معها مرتبها ومعها شغلها، ولو مضايقها، تتركه وتأخذ أبناءها، وبالتالي الرجل يتراجع للخلف ويخاف من المرأة، ويفقد ثقته فيها، لأنها تشعره بعدم الاستقرار والأمان طول الوقت".