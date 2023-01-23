الرئيس السيسى يستعرض مع رئيس السنغال الاستعدادات التحضيرية للقمة الإفريقية السنوية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الإفريقية السنوية المقبلة، التي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم.

وقد تقدم الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس ماكي سال على الرئاسة الناجحة للاتحاد الإفريقي خلال عام ٢٠٢٢، التي جاءت في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية، والتي كانت لها تداعيات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية.

من جانبه؛ أعرب الرئيس ماكي سال عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها الاتحاد الإفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس على إعلاء المصالح المشتركة للدول الإفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.