«الحوامل» يعطلن اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم.. والوزير: «مش هعرف أتعامل»

كشف د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهى من اختبار مميكن اجتازه 27 ألفا من المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم وينقصهم تدريب تربية عسكرية لاستلام العمل.

وقال الوزير: "فيه مشكلة كبيرة في اللي نجحوا إن نسبة كبيرة من الإناث منهن حوامل ومش عارف أتعامل معاهم إزاي، لأنهم اجتازوا كل الاختبارات".

وأكد أن من نجح في امتحان التنظيم والإدارة احتفظ بحقه في التعيين: "ممكن يلتحق بالعمل في الدورة الحالية أو الدورة اللاحقة لكن حقه محفوظ".

وقال وزير التعليم: "للأسف الشديد اختزلنا التعليم فى شهادة، والشهادة مش هتأهله لأي حاجة وأبسط مثال هو التعليم الفني".

قال الوزير إن اللغة الفرنسية ستكون لغة ثانية فى المرحلة الإعدادية، لافتا إلى أن هناك بروتوكولًا بشأن تدريس اللغة الفرنسية، وأشار إلى أن المركز الفرنسي فى القاهرة حاليًا يدرب المعلمين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لنظر طلب مناقشة عامة لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة، وطلب مناقشة عامة لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب والمـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية، وطلب مناقشة بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وعقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "لما كنا فى فرنسا وجدنا هناك اهتماما كبيرا بدعم تعليم اللغة الفرنسية".

وبخصوص موضوع الدروس الخصوصية، قال وزير التربية والتعليم: "عمرى ما قولت أشجع الدروس الخصوصية، منفعش معلم فى مدرسة إبتدائي، الفكرة كلها ناس تمارس العمل وليست مؤهلة، لذلك هناك مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة مهنة للمعلم".

وقدم حجازي رسالة طمأنة لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بشأن المناهج الجديدة، قائلا: "ستسعدون في النصف الثاني من العام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم".

وقال الوزير: "أنا كتربوي.. لو عايزين نعلم تفكير يبقى نبطل تكديس في المناهج، ولكن الهدف تنمية الفكر".

وأعلن الدكتور رضا حجازي، عن تعديلات كبيرة في المناهج الخاصة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني دون الإضرار بالطالب أو العملية التعليمية.