«عم سباخ».. محمود السباع دجال «البيضة والحجر» الذي درس في أمريكا وبريطانيا

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود السباع، والمعروف باسم «عم سباخ» بفيلم «البيضة والحجر».

ولد محمود السباع في محافظة أسوان، وتخرج في معهد التمثيل ثم سافر إلى بريطانيا لدراسة الإخراج في معهد لندن ومن ثم سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة التليفزيون بجامعة بوسطن.

برع الفنان الراحل محمود السباع في أدوار الشر التي تميز بها ورغم أعماله الفنية المحدودة وأنه لم يحصل على دور بطولة خلال مسيرته الفنية إلا أنه ترك بصمات مميزة في الشخصيات التي جسدها، فهو تميز بوجهه المألوف ونظراته الحادة وصوته الغليظ.

عمل محمود السباع، مخرجا إذاعيا من عام 1954 ثم مراقبا للتمثيليات بالتليفزيون عام 1962 عين مديرا للمسرح الكوميدى عام 1967، تعددت مواهب محمود بين الإخراج والتمثيل وكتابة السيناريو والحوار، فقد قدم أكثر من 40 عملا سينمائيا، وجسد أول دور في شخصية «عبد الستار».

محمود السباع.. أسطور «مسلسلات زمان»

قدم السباع العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة، بدأها بشخصية «عبد الستار أفندي» من خلال أول أعماله المسرحية في فرقة «آمون» المسرحية، والتي قام بإنشائها بعد مرحلة الثانوية، واختتم أعماله الفنية بفيلم «البيضة والحجر» عام 1989، مع النجم الراحل، أحمد زكي، وقدم من خلال هذا الفيلم شخصية «سباخ الدجال».

استطاع الراحل محمود السباع، نتيجة لموهبته في التمثيل شغل منصب مدير المسرح الكوميدي في العام 1967.

«عطوة وعم سباخ».. الأشهر لمحمود السباع

أشهر أدوار الفنان محمود السباع «عطوة» في فيلم «حسن ونعيمة» أمام سعاد حسني ومحرم فؤاد، ليشتهر بعدها محمود السباع بشخصية الشرير في الأعمال التي يشارك فيها.

أما آخر أدوار الفنان محمود السباع وأشهرها على الإطلاق فقد جاءت أمام النجم الراحل أحمد زكي في فيلم «البيضة الحجر» وهو يجسد شخصية سباخ عام 1990، حيث رحل عن عالمنا قبل أن يتم عرض الفيلم.